Il est facile que les deux meilleurs galas pour les prix Goya et les deux discours les plus brillants et les plus convaincants que tout président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma d’Espagne ait prononcés en même temps coïncident avec le réalisateur Álex de la Iglesia au bureau. Celles-ci ont été présentées par Andreu Buenafuente avec un scénario d’El Terrat, et dans le deuxième discours, en février 2011, le cinéaste de Bilbao a pu défendre que l’industrie cinématographique ne devait pas contrarier Internet mais plutôt en profiter pour diffuser son contenu, une idée visionnaire qui les réactionnaires ont rejeté avec véhémence.

Álex de la Iglesia a défendu lors des Goya Awards 2011 que l’industrie cinématographique ne devrait pas contrarier Internet mais en profiter pour diffuser son contenu

Peu de choses aussi honteuses avons-nous vu alors que le producteur et distributeur Enrique Fernández Macho, le prochain président de l’Académie, nie avec une rondeur regrettable lors du gala de 2012 ce qu’Álex de la Iglesia avait proposé sur l’énorme potentiel du réseau pour le cinéma. . Et, quelques années plus tard, les producteurs, les cinéastes, les journalistes et le public se sont tournés vers des plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, HBO ou Disney Plus. Parce que le réalisateur de Ferpecto Crime (2004) ou The Oxford Crimes (2008) J’avais absolument raison dans le monde.

Il avait déjà soulevé des cloques avec ce qu’il avait pénalisé dans les déclarations de 2010, mais ce qu’il a révélé aux universitaires lors de son discours présidentiel de 2011 était de l’encadrer et de lui trouver une place sur un mur chez lui. “Les règles du jeu ont changé”, a déclaré Álex de la Iglesia depuis le lutrin. «Il y a vingt-cinq ans, ceux qui se consacraient à notre métier n’auraient jamais imaginé que quelque chose qui s’appelle Internet révolutionnerait le marché du film de cette manière et que le fait de voir ou non nos films ne serait pas seulement une question d’amener le public au cinéma. L’Internet n’est pas l’avenir, comme certains le croient. Internet est le présent».

Álex de la Iglesia: “Grâce à ce nouveau modèle de marché, il existe différentes plateformes numériques qui s’engagent sur le contenu, l’offre a été grandement améliorée et il y a plus de travail que jamais”

Sans surprise, à part le piratage de films, dont la force à l’époque avec peu de vidéo à la demande était surprenante et les gens débattaient de sa portée, la plate-forme vétéran Filmin, par exemple, était active depuis 2007. Parce qu’Internet était déjà ce que c’est aujourd’hui pour “ce public qu’ils avaient perdu, qui n’est pas allé au cinéma parce qu’ils étaient devant un écran d’ordinateur”: “la manière de communiquer, de partager l’information, le divertissement et la culture utilisée par des centaines de millions de personnes», A assuré Álex de la Iglesia. “Internet fait partie de nos vies et la nouvelle fenêtre qui ouvre nos esprits sur le monde.”

Et il a poursuivi avec cette splendide rondeur: «Je veux dire clairement que nous n’avons pas peur d’Internet, car Internet est précisément le salut de notre cinéma. Nous ne gagnerons l’avenir que si nous sommes ceux qui changent, ceux qui innovent, anticipant avec des propositions imaginatives et créatives, fournissant un nouveau modèle de marché qui prend en compte tous les acteurs: auteurs, producteurs, distributeurs, exposants, pages web, serveurs et utilisateurs “. Le modèle qui prévaut aujourd’hui, au point que les soi-disant Streaming Wars se développent.

Et Álex de la Iglesia a montré lors de la présentation au Festival de Sitges de 30 pièces (depuis 2020) soyez conscient de votre succès il y a dix ans: “Il y a dix ans, nous en avons parlé. Nous savions que cela allait arriver et c’est arrivé. Et maintenant, grâce à ce nouveau modèle de marché, dans lequel non seulement il y a deux télévisions qui financent les films mais il y a aussi différentes plates-formes numériques qui s’engagent sur le contenu, l’offre a été grandement améliorée et il y a plus de travail que jamais. Ou ça me donne le sentiment, parce que je n’ai jamais eu de difficulté, par exemple, à trouver des techniciens et maintenant je le fais ».

Álex de la Iglesia: “Je pense que nous avons de la chance de trouver de nouvelles voix et de nouveaux looks, et ce sera très bien pour le spectateur et, sans aucun doute, pour ceux d’entre nous qui se consacrent à l’image”

Et il se réjouit de cette circonstance: «Tout le monde travaille, ou beaucoup de gens travaillent grâce aux plateformes. Plus de séries sont fabriquées que jamais. Les formats changent, le modèle du marché change, tout change, et il faut s’adapter ou mourir. Ce n’est pas du tout un problème. Dans le cas des plateformes, bien au contraire: je pense que nous avons de la chance de trouver de nouvelles voix et de nouveaux looks, et ce sera très bien pour le spectateur et, sans aucun doute, pour ceux d’entre nous qui se consacrent à l’image. Et, si vous l’avez déjà cloué avec votre discours controversé de Goya en 2011, il semble raisonnable de supposer que vous le ferez à nouveau.

