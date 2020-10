Il Festival de Sitges 2020 continue, et donc notre couverture en Hypertextuel. On le sait bien, ce festival se distingue en étant le premier axé sur le cinéma fantastique. C’est pourquoi nous trouverons des bandes et du contenu dans ce genre précieux. C’est au tour de revoir ce que nous avons trouvé Becky, un thriller réalisé par Jonathan Milott et Cary Murnion.

Becky est un film qui a deux grandes particularités: d’une part il est très amusant à regarder, et d’autre part, il ne mérite pas plus d’attention que sa durée. Et c’est que, bien que divertissant, voire ingénieux par moments, la vérité est que c’est un de ces films qui n’a pas grand-chose à nous offrir. Autrement dit, ils sont un pur divertissement mais rien de plus.

Maintenant, qu’un film retient l’attention et même s’amuse dans des moments comme ceux-ci où il y a tellement de contenu et d’offre de divertissement, cela en dit long et Becky comprend. Nous parlerons d’abord de ses succès et enfin de ses grands revers.

‘Becky’: une adolescente psychopathe et beaucoup de sang

S’il y a quelque chose de particulièrement attrayant chez Becky, c’est bien la protagoniste elle-même. Une adolescente en colère contre la vie parce que sa mère est décédée et que son père reconstruit sa vie. Lulu Wilson, l’actrice principale, propose un développement de personnage amusant et crédible. Sharp quand il doit être et tendre aussi quand il est proposé.

Dans Becky, nous trouverons une étrange combinaison de Home Alone et de gore du plus haut acabit. Des yeux vides, des corps détruits avec des moteurs et d’autres morts horribles que nous verrons sans censure et sans égard. Le plus drôle, c’est que c’est une jeune fille de 15 ans qui exécute toutes ces atrocités avec l’intention de protéger sa famille.

Bien sûr, au-delà de cette histoire, il n’y a pas grand chose à offrir, c’est tout et c’est tout. Peut-être que la force de cette formidable faiblesse de Becky est qu’elle ne fait plus semblant. Est-ce que c’est et rien d’autre. Cela allège notre voyage à travers l’histoire d’une petite fille qui doit défendre sa famille jusqu’aux dernières conséquences.

Des clichés qui fonctionnent et une grande distribution

Dans Becky, nous trouverons un échantillon manuel de ce que sont les films d’invasion de domicile. Ainsi qu’un autre élément largement utilisé au cinéma: le McGuffin. Dans le cas de Becky, l’histoire de la famille de l’adolescente et sa rencontre avec les plus méchants du monde qui ne sont rien de plus qu’un groupe de détenus qui s’échappent avec le luxe de la violence, n’est rien de moins qu’une clé. Une clé que le chef des méchants cherche et que Becky refuse de lui donner et que nous ne savons finalement pas à quoi elle sert, ni n’en avons besoin, comme cela arrive avec cette ressource cinématographique.

Ah ouais parce que dans Becky, les méchants du film ne sont rien de moins que des néo-nazis, des suprémasistes blancs qui se sont échappés de prison et tuent de nombreuses personnes sur leur passage. Jusqu’à ce qu’ils se retrouvent face à face avec quelqu’un de pire que tous ensemble: Becky.

L’une des forces de Becky est son casting. En plus de l’excellent protagoniste, on retrouve des visages familiers: Kevin James, Joel McHale et Amanda Brugel. Le premier, James, nous trouvera surtout surprenant car dans Becky il joue un rôle très différent de la comédie. Genre où nous le retrouverons plus de fois. James et Wilson fonctionnent très bien comme homologues, comme les deux faces de la médaille dans cette histoire..

Bien sûr, nous devons nous préparer à un long défilé de clichés des films d’invasion de domicile, à savoir: violence inutile et absurde, pièges à ongles et autres outils. Avec tout cela, Becky est drôle et est très bien faite, malgré le fait que sa prémisse s’use très vite et que l’on sache bien de quoi il s’agit, la mise en scène et la narration visuelle sont étonnamment divertissantes et enrichissent ce film qui a peu et beaucoup à voir avec cela. offre.

