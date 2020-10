Notre couverture du Festival de Sitges 2020 se poursuit, donc il est temps de parler du film Ceux qui reviennent, bande réalisée par Laura Casabé. C’est un titre d’horreur installé en 1920 dans une plantation de yerba mate en Argentine, dans lequel une série de thèmes sociaux et de terreur surnaturelle se combinent. Revoyons ici ce que nous avons trouvé dans ce troisième long métrage de Casabé; basé, d’ailleurs, sur le court-métrage La revenue de Malón (2010) du même réalisateur argentin.

The Returners est raconté en trois épisodes: Julia’s Nightmare, Kerana’s Secret et The Returners. Une chose intéressante à ce sujet est que l’histoire n’est pas linéaire et que le véritable contexte des événements est révélé petit à petit, jusqu’à ce que l’image complète soit comprise à la fin. La mise en scène est également exceptionnelle, très importante pour dépeindre la vie à la campagne à ce moment historique et géographique.

Un élément qui joue un rôle essentiel dans l’histoire de Ceux qui reviennent est la jungle. Un peu parce qu’il encadre les actions des personnages de manière surprenante. Et pareil parce que la jungle devient un autre personnage de l’histoire de Casabé. Le réalisateur risque de créer un imaginaire terrifiant qui se cache au fond de la jungle. Cette ressource sera toujours efficace en raison du mystère que cachent les paysages naturels. Dans Ceux qui reviennent, il est également doté d’être la maison d’une divinité guaraní qui ne devrait pas être invoquée: La Iguazú.

La maternité et son poids social

L’un des axes principaux de l’histoire est la maternité. Il est abordé sous deux aspects différents, à travers le personnage principal, Julia (María Soldi) et son homologue, Kerana (Lali González). Le premier est la dame de l’hacienda, l’épouse de Mariano (Alberto Ajaka), et le second est le domestique local. Les deux exposent le poids de la maternité sur le plan social comme objectif incontournable des femmes, et comme la seigneurie d’une hacienda s’étendait même aux personnes et aux femmes qui vivaient dans les haciendas.

L’histoire devient plus grossière quand on nous révèle que Julia n’a pas pu avoir d’enfants, et qu’elle les a déjà perdus à plusieurs reprises. Ce poids social de la maternité, notamment dans la position de la dame de l’hacienda et au moment où se déroule l’histoire, est un axe très intéressant que le réalisateur aborde. Ce thème est un axe principal du film, mais il se poursuit malgré sa pertinence.

Les pierres d’achoppement de ‘Ceux qui reviennent’

On sait bien qu’il y a des éléments dans les films de tout genre qui deviennent même indispensables. Ceux qui reviennent utilisent de nombreux genres de terreur, ainsi que les avantages narratifs et visuels que donne le temps dans lequel l’histoire est installée. Le malheur est qu’il semble ne pas profiter de tout cela.

D’autre part, il y a le bruit que fait ce «regard blanc» sur les divinités des peuples ancestraux, dotés de pouvoirs impensables et dangereux. Dans tous les cas, il est utilisé pour donner du mysticisme à ces forces extérieures à la compréhension humaine qui peuvent transformer la vie telle que nous la connaissons.

Malgré les avantages d’une histoire habilement racontée, les bonnes performances de la plupart des acteurs (certains gaspillés dans des rôles non pertinents) et l’énorme pouvoir de la jungle en tant que personnage, Ceux qui reviennent, surtout vers le milieu du dernier chapitre, perd beaucoup de son sens. Oui, il y a plus d’événements sanglants et de vengeance qui finissent par aboutir, mais cette augmentation de l’action et la terreur humaine sanglante nuisent beaucoup à la fermeture. De plus, il y a des scènes tout au long du film qui se sentent forcées ou qui n’ont pas vraiment de poids narratif pertinent.

Ainsi, avec Ceux qui reviennent, vous pouvez avoir un regard terrifiant sur les conséquences de l’utilisation de pouvoirs incompréhensibles. Avec tout et ses revers, ce film argentin a des moments forts, bien qu’il ait aussi ses grands revers. La couverture du Festival de Sitges 2020 se poursuit en hypertexte. Le festival a commencé le 8 octobre et se poursuivra jusqu’au 18 de ce mois.

L’article Sitges 2020: «Ceux qui reviennent», une «horreur populaire» à fort potentiel mais aux résultats réguliers a été publié dans Hypertext.