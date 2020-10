Français, voleur et maître du déguisement, Kazuhiko Kato (sous le pseudonyme Monkey Punch) a créé Lupin III en 1967 comme le petit-fils jusqu’alors inconnu du célèbre Arsène Lupin, le voleur aux gants blancs que les romans de Maurice Leblanc ont immortalisé et transformé en icône d’un type d’aventure fantastique qui mêle avec succès la même aventure, le même mystère et l’humour étrange tordu. Pour l’auteur, sa création est devenue plus qu’un simple produit: Kazuhiko Kato a dirigé une série de mangas qui a duré jusqu’en 1991.

D’ici là transformé en une icône culte avec des millions de fans, est venu pour avoir une collection de vingt-sept émissions spéciales télévisées, six séries indépendantes à l’histoire originale, huit représentations théâtrales qui ont fait l’histoire et toutes sortes de matériel associé. Son arrivée au format 3-D a été un voyage qui a réuni toutes sortes de talents aux États-Unis et au Japon, en plus, un travail de scénarisation pour condenser les innombrables expériences du personnage dans un récit qui pourrait raconter l’essentiel, sans perdre une seule pièce. de son long voyage à travers de multiples scénarios et situations.

Toho

Malheureusement, Kazuhiko Kato est décédé en 2019 sans jamais voir son travail terminé, bien qu’il ait été impliqué dans la production depuis son lancement annoncé en 2015. Cela pourrait expliquer pourquoi Lupin III: le premier est un film qui, non seulement a toute la vivacité rayonnante et l’action frénétique du manga originalMais il parvient aussi à capturer l’essentiel d’un personnage hétéroclite, décalé et, parfois, déconcertant: il y a beaucoup de la version de Kato du mystère, du jeu symbolique et du substrat de toutes sortes de métaphores dans cet ingénieux jeu espiègle dans le que la section visuelle, pour une fois, ne fait pas pression ni ne surcharge l’histoire.

Takashi Yamazaki crée un héros qui, bien qu’il conserve les racines essentielles de l’original et, en même temps, est un aventurier insouciant qui, comme dans plusieurs chapitres originaux de Maurice Leblanc, doit faire face à une énigme qui, parfois, le surpasse, vous emmène dans une toute nouvelle dimension de séquences farfelues et parvient finalement à créer un ensemble solide de pur plaisir sans soucis.

Pour le réalisateur, qui a une expérience réussie dans des projets similaires avec Stand by Me Doraemon, l’attrait de la technologie 3-D n’est qu’une excuse pour méditer sur une histoire nuancée, dans laquelle le Lupin III est également un élément essentiel. d’une création qui se dresse sur des rebondissements de script intelligents. Non seulement il est un personnage riche en nuances – comme son homologue manga – mais aussi une personnalité étrange et convaincante qui relie plusieurs des points de l’intrigue originale en quelque chose de plus substantiel qu’un simple résumé d’un manga classique.

Toho

Ce qui est le plus intéressant à propos de l’intrigue est sa capacité à relier un mystère de base – un journal perdu que le grand-père de Lupin n’a pas pu voler et ne peut donc pas compter parmi les triomphes familiaux – avec un aperçu plus détaillé du transit entre les le pouvoir, la possession du symbolique et, aussi, un voyage roman à travers une histoire surprenante.

D’un défi risqué au Musée de Paris à un défi improbable qui mettra l’agent d’Interpol Zenigata (Koichi Yamadera) et l’ennemi juré de Lupin III dans une lutte acharnée contre ce qui semble être le grand exploit du voleur, le film évolue avec légèreté entre la conception de l’absurde, la confrontation entre deux volontés indomptables et, comme tous les mangas du style qui se vante, une bonne dose d’humour farfelu qui mènera l’action à quelque chose de plus élaboré, large et avec plusieurs niveaux de sens. Le tout enveloppé dans un regard romantique sur Paris au milieu des années 50, dans lequel les lumières brillent comme l’or et la caméra – virtuelle – voyage avec une éloquence émouvante.

Bien sûr, il s’agit d’une version condensée d’une histoire vieille de plusieurs décennies, donc les blagues, les situations amusantes et la qualité soignée de l’original sont manquées pour amuser avec quelques coups d’effet, ce qui a permis une pause nécessaire dans le toujours action frénétique. Pour sa version 3-D, Lupin III montre ses meilleures armes, stratégies et mouvements, dont le film profite pour faire le tour de la ville alors que le temps passe contre le personnage et la police le recherche, dans une tentative d’arrêter le défi insensé. qui soutient le cœur de l’intrigue du film.

Toho

C’est sans aucun doute une version plus adulte et complexe de l’histoire d’origine, ce qui fait que, parfois, la course effrénée à la recherche du journal perdu, la poursuite policière et, surtout, la manière dont le réalisateur présente son personnage – vers la deuxième section, la ressemblance avec l’Indiana Jones de Steven Spielberg est tout à fait inévitable – c’est une combinaison aléatoire, même pour les fans qui connaissent les hauts et les bas que Lupin III a dans sa manche.

Pour Yamazaki, c’était un défi de créer une section visuelle capable de capturer la plasticité du manga original, et de porter à un autre niveau les aventures d’un voleur dont le véritable objectif est quelque chose de plus proche de la moquerie de tous les systèmes que de voler un objet de valeur. . Le film ne tente pas de raconter l’histoire du personnage du début à la fin – et peut-être ne le pourrait-il pas – mais prend ses forces et les transforme en un paysage visuel que Lupin III: le premier traverse avec toute l’ingéniosité et la force sophistiquée que a conquis le public pendant plus de soixante ans.

Chaque scène est une composition élaborée Il comprend tout, des conceptions architecturales, des véhicules et une myriade de détails historiques qui sont mélangés pour soutenir la bataille des harengs rouges et des pièges symboliques à un grand dilemme de portes auquel les personnages doivent faire face. Il y a quelque chose de vraiment charmant dans la vie renouvelée de Lupin III, qui a la même capacité à s’échapper, à tromper, à surprendre et à flirter qu’il affronte le garde de sécurité ambigu Laetitia (Suzu Hirose), échangeant des jeux de mots compliqués avec Fujiko Mine (Miyuki Sawashiro), son ennemi qui, à plusieurs reprises, est aussi son allié et, finalement, son défi effréné à la dangereuse société scientifique Ahnenerbe, fondée par Heinrich Himmler.

Toho

Avec ce qui semble être un cadeau pour les fans traditionnels, les voix de la distribution sont les mêmes que celles qui ont joué les personnages de la franchise japonaise pendant des décennies, qui a non seulement ému les adeptes du personnage au Japon, mais porte un coup dur à l’intégrité du concept de Lupin III: le premier en tant qu’hommage fondateur à une œuvre beaucoup plus large et plus élaborée.

Au final, cette aventure qui finit par traverser l’océan, atteindre le centre même des mystères et invoquer les théories les plus extravagantes pour sa formidable fin est un excellent aperçu d’un manga qui est entré dans l’histoire du genre, non seulement pour sa capacité à séduire et à construire quelque chose de plus élaboré qu’un simple jeu de puzzle, mais aussi pour son intelligence et sa qualité espiègle. Ce n’est peut-être pas un hasard si les meilleures scènes se déroulent au rythme du jazz du pianiste Yuji Ohno, un habitué de l’équipe créative et que, d’une manière ou d’une autre, c’est un hommage aux enfants qui ont grandi émerveillés par les aventures de Lupin III. au cours des dernières décennies.