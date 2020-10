Lors de la conférence de presse pour la présentation au Festival de Sitges de 30 pièces (depuis 2020), la série télévisée HBO Espagne avec une intrigue d’horreur religieuse qu’il a réalisé Alex de la Iglesia (Crimen ferpecto) et dont il a écrit le scénario avec son habitué Jorge Guerricaechevarría, le cinéaste de Bilbao a raconté une anecdote personnelle à la question d’un journaliste sur le traitement des croyances religieuses dans sa filmographie. Une question tout à fait pertinente si l’on considère que, selon le cinéaste lui-même, «c’était très messe le dimanche», il a étudié «dans une université de prêtres» et les a eu «toujours très proches», comme la religion catholique elle-même, «surtout , à un niveau inconscient ».

Pas en vain, il y a des teintes du christianisme de Rome dans ses œuvres comme El día de la bestia (1995), Trompette triste ballade (2010), avec ce grand thème musical initial, par le régulier Roque Baños, et sa repenser les flèches et les tambours de la Semaine Sainte et avec cette fameuse croix de 108 mètres haut dans la dernière section; Les sorcières de Zugarramurdi (2013), le segment «La confession» de l’épisodique Words with Gods (2014) et, maintenant, dans sa nouvelle série. “Je pense que l’origine de la comédie n’est pas dans l’esprit de la musique [parafraseando a Friedrich Nietzsche], mais à ce moment-là, avec huit ans, dans l’église de Carmen de Bilbao», Dit-il pour commencer à répondre.

Et il a continué avec ces mots en lien avec son souvenir d’enfance: «Je me souviens que j’étais avec ma famille et tous mes voisins ce dimanche ensoleillé, et avec un ami nommé Pedro au premier rang. Et nous avons commencé à rire; et le rire est quelque chose qui, si la situation dans laquelle vous vous trouvez n’est pas idéale pour rire, cela se complique. Et nous avons ri aux éclats parce que, bien sûr, nous ne pouvions pas rire de la messe. Et le prêtre nous a regardés et j’ai pensé: «C’est faux; Je ris et c’est un péché Le prêtre me regarde et je ne devrais pas rire. Et puis j’ai commencé à me mordre la lèvre pour me causer assez de douleur et ne pas rire. Et j’ai aussi commencé à saigner parce que je ne pouvais pas arrêter de rire. ” Hou la la!

«Et, à ce moment-là», a poursuivi Álex de la Iglesia, «le prêtre, qui ne cessait de nous regarder, était au milieu du sermon, et disait:«… parce que nous devons croire en la possibilité de la rédemption et résoudre nos différends … Comme par exemple, ces deux-là! ». Et nous a pointé. Et l’église Carmen de Bilbao est immense, et il y aurait 500 personnes là-bas, et toutes Ils ont regardé ces deux gars assis au premier rang». Imaginez l’inconfort. Et le prêtre a poursuivi: «Parce que vous riez ici mais c’est très grave. Si vous riez déjà à votre âge, imaginez quand vous serez plus âgé. Et je n’ai pas directement arraché mes lèvres de miracle.

Mais il n’en était pas ainsi: “J’ai commencé à rire et à pleurer en même temps à cause de l’embarras”, a-t-il continué à expliquer. «Et nous avons tous les deux quitté l’église par le premier rang, et nous avons dû la traverser. Je me souviens que tout le monde nous regardait, toute ma famille, honteuse, au milieu d’un silence brutal parce que le prêtre était silencieux jusqu’à notre départ ». “Cela se souvient encore à Bilbao”, Jorge Guerricaechevarría a décidé d’intervenir à ce moment-là, et Álex de la Iglesia l’a admis et a fini par reconnaître autre chose: «Et cela me définit beaucoup en tant que personne», a-t-il déclaré. Et en tant que cinéaste pour l’irrévérence incorrigible face au sacré, l’humour à ses dépens et les explosions sanglantes et insensées de violence dans ses films.

