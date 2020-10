Dans The Owners du réalisateur Julius Berg, rien n’est ce qu’il semble et c’est peut-être son plus grand attrait. Ce qui précède, malgré le fait que l’intrigue est conçue pour paraître d’actualité et même donner le sentiment d’être prévisible dans une certaine mesure. Mais les débuts de Berg sont bien plus qu’un jeu de triche basé sur une idée fausse du bien et du mal, à l’abri de la violence en tant que ressource utilitaire. Le film réalise un rythme et un ton complexes qui lui permettent de faire une pirouette narrative qui parvient à échapper à certaines platitudes avec une expertise considérable. Tout un exploit, si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’une histoire simple basée sur la prémisse de l’invasion de la maison et de la perversion des espaces privés.

Le film a une ligne générale qui peut sembler évidente ou même évidente s’il n’y avait pas un effet d’entraînement inattendu dans le scénario, qui est soutenu par une économie intelligente des ressources. La façon dont Berg utilise la caméra, les espaces et, dans l’espace, ses personnages pour construire une prémisse qu’il démantèlera plus tard partie par partie permet à The Owners d’être conçu comme un jeu rusé de perspective ambitieuse qui, bien qu’il n’ait pas tout réalisé qui promet, est suffisamment solide pour développer sa propre identité. Berg, qui n’a aucun problème à jouer avec l’humour, la tension et même des éléments de pure répulsion pour obtenir l’effet qu’il recherche, passe par plusieurs scénarios différents pour montrer que, dans son film, la victime et l’agresseur ne sont que des termes abstraits qui ne le sont pas. ils peuvent définir immédiatement leurs personnages.

Pour l’occasion, le réalisateur soulève d’emblée un sujet du genre: un groupe d’adolescents tentera ce qui est sans aucun doute un simple coup d’État criminel. Le script ne se donne pas beaucoup de mal pour apporter une qualité tridimensionnelle à ses personnages, et c’est peut-être parce qu’il n’en a pas besoin – ils sont moqueusement clichés. Le redoutable Gaz (Jake Curran) parvient à convaincre Terry (Andrew Ellis) et le pragmatique Nathan (Ian Kenny) qu’il sera facile de s’introduire par effraction dans la maison d’un couple de personnes âgées, à tel point que c’est un coup infaillible qui ne nécessite pas de planification excessive.

Les Huggins sont les victimes parfaites: un gentil médecin (Sylvester McCoy) qui s’occupe de sa femme Ellen (Rita Tushingham), et les deux sont si loin de tout coup de main pouvant les aider que l’attaque est rendue sinistre par la cruauté possible. Berg joue bien ses cartes et parvient à créer le sentiment que ce qui vient est un coup impuni de frénésie maléfique tordue. Et c’est le cas, car le truc est là, à moitié caché dans l’ombre. Lorsque Mary (Maisie Williams) rejoint le plan, il est plus qu’évident qu’il s’agit d’une éclosion de la satisfaction de l’avantage.

Berg parvient à créer un sentiment de danger en quelques prises et, surtout, avec une précision constante sur la conception du privé comme terrain dangereux. Cette année, de petits succès critiques et publics comme The Rental, de Dave Franco, et Host, de Rob Savage, ont exploité la qualité de la claustrophobie, la redoutable et la défense de l’intime à travers des arguments qui, bien que différents, pourraient établir un point de départ unique: l’idée que ce qui est considéré comme domestique est aussi un champ de bataille où la terreur est pleinement affichée.

Et même, dans The Owners, l’idée va plus loin: la violence, la peur et les causes du conflit en fin de compte sont davantage liées à la fine ligne entre l’invasion et la bataille pour la survie. Ensemble, les deux idées se complètent et apportent de l’efficacité même aux séquences les plus physiques et les moins intéressantes, tout en accordant une intelligence inhabituelle à celles qui lui sont liées. terreur psychologique.

Le film, basé sur le roman graphique français de 2011 Une nuit de pleine lune, d’Hermann Huppen, tente de maintenir l’air claustrophobe et violent du roman sans réussir tout à fait: Le langage visuel de Berg n’ajoute rien au genre et, loin de là, donne une nouvelle dimension à ce voyage des portes et fenêtres fermées, des couloirs sombres et de la menace dans l’obscurité. Mais, en revanche, il parvient à être suffisamment conscient de son sentiment de chaos – les situations se succèdent dans un état supposé spontané et apparemment inexplicable – à être déconcerté. L’horreur est liée à la capacité du film à surprendre et, en fait, c’est cette tournure imprévisible de l’intrigue, réalisée d’une main ferme et sans laisser de côté la notion de risque, qui permet au film d’acquérir de l’intensité et, sans aucun doute, une solidité improbable.

Dans le film de 2016 Don’t Breathe, de Fede Álvarez, l’invasion du domestique est une prémisse qui s’estompe rapidement, au profit de la perception que les personnages ont frappé à la mauvaise porte au mauvais endroit, ce qui a transformé le petite expérience visuelle et intrigue dans un film de survivant à part entière. Le principe des propriétaires est similaire, mais pas aussi intelligent. Le film n’a pas la capacité de créer une atmosphère raréfiée dans lequel les auteurs présumés finissent par être victimes dans un jeu de lignes narratives d’un intérêt considérable. Mais Berg ne semble pas trop préoccupé par le risque du pari: il s’intéresse davantage au fond de l’histoire, dans lequel la violence est liée à une série de situations délirantes de plus en plus grotesques aux conséquences imprévisibles.

Le film atteint son moment de plus grand intérêt lorsqu’une fois les premières séquences presque humoristiques terminées, le vrai danger se déchaîne à peine sans que nous sachions comment ou de quelle manière cela se passe. Et c’est la réalisation de Berg, qui manœuvre habilement pour soutenir sa proposition sur l’idée de ce qui ne peut être prévu. Presque sans le vouloir, Mary de Masie Williams se transforme en une fille de fin intéressante qui doit lutter contre une scène de plus en plus grotesque de mutilations, de sang versé et d’une lutte acharnée pour la survie. Bien sûr, Berg ne propose pas un film parfait, et The Owners est loin d’essayer: son ambition est de trouver un moyen de rendre le tordu de plus en plus inconfortable, sans réussir à chaque fois. Mais quand c’est le cas, le film brille avec une version moqueuse de lui-même. Peut-être son plus grand succès.

