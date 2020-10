On peut toujours être surpris par pas mal de réalisateurs sans aucune formation dans le cinéma d’horreur ou de thriller, ni dans les courts métrages avec lesquels ils se sont formés ni dans aucune autre de leurs propositions avant de se lancer dans un long film de fiction, se lançant dans un projet genres de films. Le catalan Lluís Danés avait réalisé les documentaires Llach, la révolte permanente (2006) et Pla / Lectus (2009) et le mélodrame télévisé Laia (2016) avant de se prononcer sur Le vampire de Barcelone (2020), qui raconte la terrible histoire vraie d’Enriqueta Martí Ripoll, qui s’est produite il y a plus d’un siècle.

Le ton sombre de La vampira de Barcelona et les manières tordues de sa mise en scène baroque sont rapidement établis

Les premières mesures de son récit trouble établissent rapidement le ton sombre du film, les manières tordues de sa mise en scène baroque, avec de petits décors d’éclairage, des traces visuelles de théâtre traditionnel et de marionnettes ou d’ombres chinoises et de transitions de superposition, et le noir et blanc particulier qui tire en sépia de vieilles photos. Et donc ils construisent une ville du passé de dont les images le moins que l’on puisse dire, c’est que ils se sentent oniriques dans son architecture, ses transports et son mobilier urbain, la silhouette des bâtiments et même la couleur du crépuscule. Par la volonté esthétique de Lluís Danés, bien sûr.

Mais ce n’est pas la seule chose qui semble provenir d’un rêve. Il y a aussi des yeux menaçants qui regardent d’en haut, comme s’ils planaient sur Barcelone et son peuple sans défense; un environnement paralysé dans une métaphore de ce que l’on souffre à la vue de l’amour, changements soudains de coloration globale, comme pour entrer dans des environnements de débauche et de corruption qui finissent par devenir un cirque de phénomènes inquiétants et infernaux, ou objets en béton, et certains mouvements se rembobinent. La vampira de Barcelona saute donc tête baissée dans les eaux imprévisibles d’un surréalisme évident et, plus que narratif, scénique.

Le vampire de Barcelone saute tête baissée dans les eaux imprévisibles d’un surréalisme évident et, plus que narratif, scénique

Bande originale d’Alfred Tapscott (Road Trip) n’est pas qu’il se révèle inadéquat parce que remplit sa mission pour soutenir l’essence de l’âme de chaque séquence, mais c’est quelque peu incohérent en raison du manque de cohésion de l’ensemble de thèmes musicaux, hétérogènes et sans l’empreinte commune des œuvres unitaires. De plus, nous sommes confrontés à une certaine impertinence sous la forme d’une voix off qui répète les dialogues de la scène précédente immédiate dans La vampira de Barcelona, ​​comme le flashback exaspérant pour avoir manqué de respect lors du meurtre de Ben Parker (Cliff Robertson) dans Spider-Man (Sam Raimi, 2002).

Son casting s’efforce pour avoir cru en la situation de leurs personnages respectifs dans un exercice similaire à celui de Dogville et Manderlay (Lars von Trier, 2003, 2005) mais beaucoup moins radical la plupart du temps. Et ils se comportent bienSoyez Roger Casamajor (Tout le monde le sait) comme Sebastià Comas, Bruna Cusí (été 1993) comme Amèlia, Nora Navas (Douleur et gloire) comme Enriqueta Martí, Mario Gas (Nit i dia) comme Méndez, Sergi López (Affaires cachées) jouant Amorós, Francesc Orella (Merlí) comme Salvat ou Núria Prims (inconscient) dans la peau de Madame Leonor.

Le vampire de Barcelone finit par être aussi digne dans le développement de son mystère ambigu que dévastateur pour l’âme

Le plus grand défi doit affronter le vampire de Barcelone est d’obtenir votre proposition esthétique curieuse, cohérent en tout temps, ne pas dérailler la vraisemblance l’histoire surprenante et le comportement des personnages qui la jouent. Difficile, il reste donc à un pas de la falaise, sans jamais en tomber. Et cette fable terrifiante, dont les sets serviraient parfaitement une comédie musicale sombre dans le style de Sweeney Todd: The Devilish Barber of Fleet Street (Tim Burton, 2007), finit par être aussi digne dans l’élaboration de son mystère ambigu que dévastatrice pour l’âme.

