Dans Amulet (2020), de Romola Garai, tout se passe en silence. Même la scène précise dans laquelle Tomaz (Alec Secăreanu) commet l’erreur de s’approprier une petite figure qu’il n’imagine pas est la porte ouverte entre le bien, le mal et quelque chose de plus amer. Garai utilise l’absence de son comme point d’accent, mais aussi pour créer une atmosphère contenue qui, à la fin, sera la manière dont le script soigné (également le travail de Garai) décrira l’obscurité qui se trouve sous la scène placide qu’il montre à la caméra. . Dans Amulet, les secrets sont dangereux, souvent mortels, et au final, un ensemble de miroirs obsédants sur ce qui est caché dans l’indicible.

Bien sûr, comme tout film d’objets maléfiques, diaboliques, possédés, magiques ou directement dangereux qui se vante, le mystère réside dans cette figure intemporelle à l’apparence anthropomorphique et légèrement féminine qui est entourée par la menace, mais aussi une série de symboles associés à les femmes qui se déploient autour du film comme des fils empoisonnés. Après tout, il y a quelque chose d’indéniablement effrayant chez Tomaz en tant que réfugié, où des nonnes à l’air sévère le regardent de l’ombre.

Il y a aussi cela dans ce couple improbable de mère et de fille, dans lequel palpite l’air indéfinissable de la victime gothique. Mais, en réalité, rien n’est ce qu’il semble dans cette tournée impeccable pour quelque chose de plus effrayant, qui pourrait chercher à se venger mais, en vérité, est plus lié à un pouvoir agité sous l’ombre. Et tout commence, bien sûr, lorsque Tomaz décide de toucher la terre riche et sombre à ses pieds, de violer l’espace sûr, de violer la plus ancienne déesse de toutes.

Le symbolisme est évident: des premières séquences qui montrent le mystère de la forêt sans fin, sombre et inquiétante, si proche de la vision de Dario Argento de la fable macabre, à la double piste de narration parallèle, Romola Garai essaie de montrer que chaque image de son film a une nuance de pure menace. Tomaz traverse tout – le temps, son histoire – pour atteindre un endroit mystérieux et, en tant que conte sinistre qui lui est propre, il trouvera refuge dans un endroit apparemment paisible qui, en réalité, est la façade de quelque chose qui surpasse tout. ceux qui sont peut-être pris au piège ou enfermés derrière les murs d’une maison aussi étrange que magnifique dans ses ténèbres pierreuses.

La qualité de réfugié fait de Tomaz un personnage plus dérangeant, plus lié à la peur, au temps et au fond de l’énigmatique. Il n’appartient nulle part, il n’est nulle part. Cela ne fait partie de rien. Pour commencer cette histoire d’horreur, Tomaz cherche un endroit où appartenir.

Et justement sur cette conception de la peur, liée à des espaces qui offrent apparemment de la sécurité et, en vérité, seulement du piège, elle se fonde ce magnifique film qui rend hommage, non seulement à la maison habitée par quelque chose d’inexplicable, mais aussi aux créatures redoutables qui habitent sous des visages humains. Tout le monde porte un masque dans Amulet, tout le monde est soumis à la volonté de peur et de malaise, mais en réalité, cette histoire qui médite sur le mal et les relations de pouvoir est un piège ouvert qui n’attend que d’être activé.

Pour cela, vous avez besoin d’une victime et, Comme une fleur vénéneuse, le script d’Amulet s’ouvre dans toutes les directions pour piéger, interroger et finalement secouer le spectateur. Garai utilise la caméra pour subvertir la taille, la forme et l’importance des espaces et, en même temps, pour se poser des questions sur les visages apparemment placides de ses personnages. Il le fait aussi avec une efficacité minutieuse condensée dans la perception de la minute. Au milieu du silence inquiétant, la maison qui accueille Tomaz devient de plus en plus claustrophobe, violente, dure. Et les monstres cachés, plus violents dans leur simplicité. Au final, la tension devient insupportable, douloureuse, mais toujours discrète. Romola Garai s’occupe des espaces qu’elle a créés mais, surtout, l’atmosphère irrespirable et violente cela devient de plus en plus toxique de minute en minute.

Et bien sûr, tout devient plus étrange et inexplicable une fois que Tomaz se lie avec la maison et ses habitants, déterrant la statuette et déchaînant une sorte de terreur que Garai n’a aucun intérêt à expliquer immédiatement. Le temps et la réalité elle-même semblent onduler autour de lui, devenir un autre espace inexplicable, tandis que tout le film prend un air onirique. Est-ce un cauchemar? Tomaz souffre-t-il d’un quelconque trouble traumatique? Ce n’est pas évident; ce ne sont pas non plus des questions immédiates que l’argument soulève mais, au final, tout est lié à l’idée de perception de la réalité.

Quand une gentille nonne, par son nom, Claire (Imelda Staunton, comme toujours, créant des personnages extraordinaires avec très peu de), vous souhaite la bienvenue pour vous protéger, la grande question du public est de savoir si tout ce que vous avez vu jusqu’à présent, si chaque étape étrange et circulaire de l’argument est réelle. Mais l’histoire continue pour montrer la délicate et tragique Magda (Carla Juri), la mère dont elle se soucie et, surtout, ce à quoi Tomaz devra faire face sans le savoir.

Le scénario de Romola Garai faire des choix intelligents pour raconter l’histoire et s’appuyer sur un certain parallélisme narratifDonc dans la seconde moitié du film, on a déjà assez d’informations sur Tomaz pour savoir ce qui va arriver. Ou du moins attendre que cela se produise. Pendant ce temps, la caméra lève les yeux, se rétrécit, l’obscurité devient suffocante. L’œil du spectateur a du mal à percer le mystère et, en même temps, à comprendre son arrière-plan, la douleur qui est liée à la vie de Tomaz, Magda et à l’ordre des religieuses apparemment inoffensives qui habitent cette mystérieuse maison, cet espace sans sons. , le mystère qui réside dans l’invisible. La statuette qui unit tout.

Amulet est le premier long métrage de Garai et c’est extraordinaire, même si les dernières séquences ont quelques points faibles qui nuisent mais ne ternissent pas le résultat global. L’actrice est devenue réalisatrice crée une mythologie audacieuse, puissante et sombre qui fonctionne comme une horloge et annonce qu’il y a beaucoup à attendre de ce cinéaste, avec une prédilection particulière pour la justice poétique sanglante. Une fable envoûtante dans laquelle, au final, l’objet terrifiant est, sans aucun doute, une pièce exotique dans une approche plus directe et audacieuse.

