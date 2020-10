Le madrilène Juan Cavestany est un réalisateur dont on peut tout attendre, et pas parce que son principal intérêt narratif pour la comédie n’est pas très clair au vu de longs métrages comme The Amazing World of Borjamari et Pocholo (2004), qu’il a réalisé avec Enrique López Lavigne, Les gens de mauvaise qualité (2008), et des exemples de comédie absurde comme J’ai des bateaux (2010) ou les gens épisodiques dans les lieux (2013) et That sensation (2016), avec Julián Génisson et Pablo Hernando; sans oublier la comédie dramatique télévisée Vergüenza (depuis 2017), en collaboration avec Álvaro Fernández Armero, et la satire Vota Juan (depuis 2019), avec Diego San José et Víctor García León.

Juan Cavestany: “L’objectif du touriste est de vivre une expérience merveilleuse et de rentrer chez lui comme le héros qui revient d’un long voyage épique avec un apprentissage ou un sens de résolution de quelque chose”

Mais An Optical Effect (2020), son nouveau film présent au Festival de Sitges 2020, c’est quelque chose de différent. Et l’idée de son développement est le fruit de son expérience new-yorkaise: «Pendant longtemps, J’étais très intéressé par le caractère du touriste, qui me semble être une figure, pas nouvelle au cinéma, mais qui n’a pas été trop discutée malgré le fait qu’elle a de nombreuses possibilités; et, plus précisément, le touriste espagnol à New York », a déclaré Juan Cavestany à Hipertextual. «J’y ai vécu quelques années et j’y ai vu de nombreux touristes et leur énergie a retenu mon attention, j’ai écouté leurs conversations, j’ai observé leurs rites, qui sont en quelque sorte une grande performance.

“Plus que le surréalisme, dans Un effet d’optique il y a une sorte d’obsession de la réalité et de la fiction à travers laquelle la réalité est déconstruite”

“Et quand j’ai pensé à faire ce film, c’est parce qu’il m’est venu à l’esprit que le touriste est une sorte d’acteur à la recherche d’une bonne performance”, poursuit le cinéaste. «Et j’ai imaginé quelqu’un qui se rend dans un lieu pour lequel il se prépare avec une garde-robe spécifique et un guide pour savoir où il doit aller à tout moment, avec des évaluations de chaque endroit qu’il voit en fonction de son importance ou de son intérêt, comme un manuel Instructions. Et le but est de vivre une expérience merveilleuse et de rentrer à la maison en tant que héros qui revient d’un long voyage épique avec un apprentissage ou un sens de la résolution de quelque chose. Oui Il me semblait que le voyage et l’histoire, à des fins théoriques, étaient très similaires».

Attention au chien

Donc, à partir de là, «ce film s’est développé avec une sorte de boucle ou de méta-réflexion sur ce qui se passe lors d’un tel voyage» et dans lequel, «plus que le surréalisme, il y a une sorte d’obsession de la réalité et la fiction à travers laquelle le réel est déconstruit “, et”une immersion consciente dans le royaume du fantastique». D’un autre côté, Juan Cavestany avait dit très clairement dès le début qu’il voulait que Carmen Machi (Sept vies) et Pepón Nieto (Home invasion) jouent les très confus Teresa et Alfredo de Burgos: «Je n’avais pas travaillé avec l’un ou l’autre mais Je les avais rencontrés personnellement à travers d’autres projets sur lesquels nous nous étions mis d’accord, et Carmen et Pepón m’ont dit: “Voyons si nous travaillons un jour”».

“La bande-son est conçue pour avoir beaucoup de poids dans le film: parfois elle l’accompagne et parfois elle a une vie propre”

Et il les a juste pris au mot. “Carmen me fascine en tant qu’actrice et Pepón est un acteur avec qui je n’aurais jamais pensé appeler pour un film, mais qui, en voyant deux ou trois de ses œuvres récentes, m’a beaucoup intéressé”. En revanche, lors du tournage d’An Optical Effect, ils ont réalisé une communication très fluide avec Juan Cavestany, avec “le pacte pour être transparent et pour tout partager», Ce qui a grandement facilité la tâche selon le directeur matritense. Au contraire, le compositeur britannique Nick Powell (Mort à Gaza) et lui sont des collaborateurs réguliers après les films J’ai des bateaux, Des gens dans les lieux, le documentaire sur l’enfermement par la pandémie de coronavirus Madrid, intérieur (2020) et, maintenant, ce nouveau film.

Attention au chien

«Nick est un musicien que j’ai connu grâce aux projets de [la compañía teatral] Animalario parce qu’il compose de la musique pour le théâtre, ainsi que des bandes sonores », explique Juan Cavestany. «Et je lui ai demandé des thèmes car j’ai des bateaux et des gens par endroits, mais comme il s’agissait de films que j’avais réalisés de manière très précaire, ce que je lui ai demandé, c’était des modèles ou des thèmes qu’il n’avait pas utilisés. Mais avec un effet optique, c’était très différent; non pas parce que je pourrais payer beaucoup d’argent pour avoir un petit budget, mais parce que nous avions prévu que le film avait de la musique pratiquement toutes les séquences, et il y en a quatre-vingt-dix pour cent. C’est une bande-son très longue et très ambitieuse ».

“New York est la ville la plus représentée et celle qui s’installe dans l’imaginaire collectif, et tout le monde semble la savoir lorsqu’elle arrive”

Et il continue comme suit: «C’était un travail que je voulais faire avec lui sur le scénario, avec beaucoup de temps. Et il a fait une chose fascinante, avec beaucoup de formes, beaucoup de couleurs, très disparate et très cinématographique dans le sens où elle est conçue pour avoir beaucoup de poids dans le film: parfois elle l’accompagne et parfois elle a une vie propre ». Et, quant aux références pour sa réalisation, plus que le septième art, elles ont été la photographie: “Nous nous sommes appuyés sur les photos de Philip-Lorca diCorcia ou William Klein, photographes de New York, street“, De cette ville qu’est le cinéma,” la plus représentée et celle qui s’installe dans l’imaginaire collectif, que tout le monde semble connaître à son arrivée “.

