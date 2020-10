Lors de la présentation au Festival de Sitges de 30 pièces (depuis 2020), la série télévisée réalisée par le cinéaste basque Alex de la Iglesia collaborer à nouveau avec son scénariste régulier, Jorge Guerricaechevarría, les deux ont expliqué leur expérience et leurs distinctions lors du tournage d’un long métrage ou d’une série. «Les épisodes doivent être des films dans le sens où ils doivent se conclure d’eux-mêmes, faire partie d’un tout ou être des fragments d’un grand film», déclare le cinéaste né à Bilbao. «Il y a des séries qui, sans aucun doute, y rentrent; cela donne le sentiment que, si vous mettez tous les épisodes ensemble, un grand film est généré avec ses trois actes ».

Álex de la Iglesia: “Dans une série, vous avez l’opportunité de développer une histoire beaucoup plus complexe avec des personnages qui évoluent en un certain nombre d’épisodes”

Et c’est un plaisir de l’entendre dire ce qui suit à ce stade de sa carrière cinématographique: «C’est l’une des choses merveilleuses que nous avons apprises en travaillant avec HBO: la structure ou le récit d’une série. (…). Ce n’est pas le même modèle d’histoire [que el de un largometraje] (…). En série, vous avez l’opportunité de développer une histoire beaucoup plus complexe avec des personnages qui évoluent en huit épisodes, et qui donne une échelle et un caractère aux personnages très différents de celui d’un film. La synthèse de la narration dans un film permet de générer une série de situations et de personnages qui vivent, meurent et même ressuscitent dans le troisième acte d’une manière glorieuse ».

Mais, selon lui, “dans une série on a la possibilité de vraiment les connaître, de retrouver des choses dans leur passé qui se projettent sur ce que l’on voit et sur les conséquences d’un futur possible”. Et, pour sa part, Jorge Guerricaechevarría approfondit cette question de cette manière: «La complexité de l’écriture d’une série est qu’un épisode doit faire partie d’un tout mais, en même temps, il doit avoir une entité en soi, avec une structure qui vous donne cette satisfaction que vous regardez quelque chose qui, d’une certaine manière, a une certaine conclusion ou vous donne assez de gratification en tant que spectateur pour attendre le développement qui viendra plus tard ».

Jorge Guerricaechevarría: “Un épisode devrait vous donner suffisamment de satisfaction en tant que spectateur pour attendre le développement qui viendra plus tard”

Cependant, il considère que cette circonstance entraîne une certaine difficulté: «C’est compliqué et une façon de travailler différente de ce qu’est un long métrage. Et puis, surtout lors du développement, surtout, des relations des personnages, cela vous permet un long voyage qui, à plusieurs reprises, est bénéfique car vous pouvez faire les choses avec plus de temps et de détails et plus lentement, car Vous n’avez pas ce besoin qu’il y a dans un long métrage de condenser le développement d’une relation de deux personnages en une ou deux séquences car il n’y a plus de temps. La technique est tout simplement différente ».

