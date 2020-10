Quand Le phénomène Train de Yeon Sang-ho à Busan a éclaté en 2016était essentiellement dû au soutien des plateformes de streaming et du bouche à oreille qui ont fait du film un succès immédiat. De plus, bien sûr, le film avait tout pour épater un public en quête de la nécessaire réinvention du genre zombie. Efficace, bien construit, avec quelques moments d’émotion inattendue et même un point tragique qui a fait couler plus d’un fan quelques larmes, le film était la combinaison idéale du moment parfait et d’une intrigue intelligente, avec une finition parfaite à quelque chose de plus élaboré. Une séquence? Une franchise? Ce n’était toujours pas clair, mais il était clair que Yeon Sang-ho avait frappé la tache avec un produit plein de possibilités.

C’est peut-être pour cette raison que la déception concernant Peninsula (2020) est plus grande. Yeon Sang-ho a sans aucun doute bien appris sa leçon et a essayé de jouer les mêmes cartes. De la combinaison des références aux touches du film de survivant classique raconté dans plusieurs histoires en parallèle, le réalisateur tente avec la suite immédiate de son succès le plus connu de se plonger dans la carte du monde qu’il a créée et cela, selon les dernières scènes du scénario précédent , il était superposé et essayait de se protéger de l’apocalypse zombie dans les portes ou en plein essor.

Peninsula répond à la question et prend le risque de se déplacer dans un espace plus grand, beaucoup plus ambitieux et, comme toute suite qui se respecte, beaucoup plus spectaculaire et extravagante. Le résultat est une sorte d’hybride entre un film qui tente de raconter les séquelles de l’arrivée des zombies et ce qui se passe dans un monde ravagé par les morts-vivants, avec une certaine intimité suggérée et un jeu émotionnel éculé qui ne tient en aucun cas.

C’est peut-être le fait que Yeon Sang-ho essaie la même proposition – en gardant un œil sur les survivants d’une peste mortelle – sur une scène massive, perturbant la tension qui a rendu Tren à Busan célèbre. Élargir un univers implique de passer par sa mythologie, la tension ajoutée aux nouvelles idées et aux nouvelles questions, mais surtout une perception de la réalité qui peut englober tout ce que le scénario veut raconter.

Péninsule est loin d’avoir atteint l’impact de la peur de la menace que le film original a fait. Le monde post-apocalyptique que décrit Yeon Sang-ho a une grande partie d’une série de références immédiates qui, ensemble, ont un air de désordre inconfortable et parfois inexplicable. Il est inévitable de ne pas comparer les séquences qui montrent des personnages fuyant en quête de sécurité avec World War Z (2013), de Marc Forster, qui a utilisé la panique urbaine et le besoin de survie comme substrat valable pour comprendre les personnages de leurs motivations.

Au contraire, Yeon Sang-ho essaie de créer un sentiment d’urgence basé sur l’immédiat mais ne trouve finalement pas le moyen de le rendre crédible. En fait, le script ne les a pas tous avec lui en assemblant des morceaux et en construisant une perception de danger latent. L’histoire perd de sa force et de sa substance à mesure qu’elle devient plus universelle Et au moment où l’action commence vraiment – des scènes formidables qui se perdent dans le scénario désordonné – le film a déjà perdu suffisamment de puissance pour tester la patience du public.

L’intrigue, bien sûr, dépend encore une fois de la façon dont ses personnages se posent des questions morales et émotionnelles: Jung-seok (Gang Dong-won) tente de sortir de la Corée du Sud en proie à une tragédie colossale. Il le fait, alors qu’il doit décider si le sang sur l’épaule du parent qu’il veut aider est accessoire ou preuve de quelque chose de plus dangereux.

Yeon Sang-ho essaie soigneusement de donner au film la même connotation de bien moral et de mal qui a été prise par surprise dans le train de Busan. Mais tout se passe trop vite, avec trop de bosses narratives pour avoir un impact. Une décision tragique après l’autre fait avancer le temps d’écran et, tout à coup, l’histoire est à quatre ans du début comme si, au milieu du chaos, la chronologie devait aussi montrer cette trace de paradoxe vers l’inexplicable et l’irrationnel.

C’est quand le film diminue progressivement et cela finit par être une sorte d’espace trouble entre plusieurs situations parallèles: une histoire qui semble décrire la survie, un tour d’action qui comprend vingt millions de dollars et, bien sûr, les questions de conscience insistantes que le réalisateur pose comme si elles étaient essentiel pour tout comprendre. Le film entier semble se diviser en deux parties indépendantes, et cette rupture ne montre pas la qualité partagée de la chute de la civilisation ou les vicissitudes du survivant. Ce ne sont que deux histoires légèrement liées l’une à l’autre qui, en quelque sorte, rendent hommage à un univers beaucoup plus vaste. Il y a des éléments de Mad Max de George Miller (1979), éparpillés parmi les véhicules délabrés et l’environnement agressif et violent. Mais le résultat n’est toujours pas efficace, attractif ou du moins intéressant.

Beaucoup de choses se produisent en même temps et de manière peu claire. Il est évident que le réalisateur cherche à relier l’action aux zombies, avec l’angoisse de s’échapper, de se mettre en sécurité, d’éviter la mort. Mais dans un monde où les zombies semblent être le moindre des problèmes, la prémisse de Yeon Sang-ho perd de la force, de l’audace et de la fraîcheur. Au final, il est inévitable de se demander si cet univers fou peut retrouver son sentiment de peur, de recherche de confort et de douleur, de l’identité qui a fait la renommée de son prédécesseur. Et la réponse sera probablement non.

