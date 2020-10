Certaines des images les plus choquantes de le film Post Mortem (2020), du réalisateur Péter Bergendy, sont celles des scènes dans lesquelles les survivants de la grippe espagnole de 1918 sont représentés avec leurs visages couverts de masques. Et ce n’est pas pour évoquer uniquement les circonstances actuelles de la pandémie, mais aussi pour exalter le noyau noir d’une argumentation basée sur les terreurs collectives. C’est un coup d’État involontaire qui donne au film un rare sentiment d’intemporalité sinistre. Beaucoup plus quand le scénario avance pour montrer que la mort – transformée en ombre cachée – est aussi un mystère latent dans une ville hantée par la tragédie.

La proposition de Bergendy surprend dès ses premières scènes: c’est un voyage à travers une collection de petits fragments de légendes rurales européennes, de superstitions et de terreurs privées qui soutiennent un contexte puissant sur la peur. L’avenir de Thomas (Viktor Klem), un soldat qui survit au milieu de conditions extraordinaires jusqu’à une mort certaine, semble inexorablement lié à la dernière image dans son esprit avant de tomber et de revenir des ténèbres: une fille qui l’appelle par votre nom. Il s’agit de une métaphore de cauchemar sans explication mais avec objectif: au-delà de la dissolution physique, il y a quelque chose de dérangeant et de vénéneux que l’argument montre comme le premier fil vers quelque chose de plus élaboré.

Pour le réalisateur, ce qui passe à l’arrière-plan des indices du scénario, construits comme une couche dense de symbologie profonde autour de la morgue, l’origine de l’incertitude et surtout de l’inexplicable. La mort est là et on vit avec elle, à travers elle et pour la pensée récurrente de la finitude de l’homme. L’histoire met l’accent sur cette perception de la réalité, en posant le substrat des ombres comme une expérience conjonctive et sensorielle.

De l’explosion d’artillerie qui tue apparemment Tomás à son étrange sauvetage d’un charnier, la notion d’invisible est aussi puissante qu’il est nécessaire pour comprendre le scénario que le film tente de composer avec soin. Bergendy établit des relations et des parallèles notoires avec le continent dévasté par la guerre et la maladie et l’intention de refléter le deuil que Tomás tente de retracer et de se consoler à travers les images.

La ressource est on ne peut plus pertinente au milieu d’un film où la mémoire est tout et où la version de la réalité est le reflet de la tragédie. L’argument est pris avec un intérêt particulier pour décrire le climat hostile et toxique du même, avec Plans larges de paysages dévastés, suivis de gros plans montrant soigneusement les visages raides et maquillés des cadavres sur le point d’être immortalisé sur des plaques chimiques.

Le film pose plusieurs questions sur le surnaturel et ne prétend pas y répondre à toutes: de l’apparition de la fille dans la vision au milieu du champ de bataille à ce qui se passe dans la ville à laquelle il appartient, Post Mortem est une visite attentive de toutes sortes de terreurs mystérieuses que Bergendy entretient avec des visuels d’une puissance allégorique considérable. De la mort sur le champ de bataille, le film avance à une circonstance surnaturelle qui englobe non seulement les survivants, mais aussi ce qui se cache sans aucun doute dans l’ombre de la douleur et de la peur, transformé en un rideau de fonds d’une richesse énorme.

Le directeur utiliser la lumière et l’obscurité pour focaliser le point d’attention du spectateur avec un parcours visuel soigné, qui confère à la symbologie de la photographie – à la fois celle faite aux morts et celle utilisée pour démontrer l’existence de l’improbable – une énorme importance narrative. C’est un coup d’État brillant qui fait de Post Mortem plus qu’une histoire de fantômes et devient un miroir déformé dans lequel le spectateur peut raisonner de manière structurée sur des sujets tels que le deuil, la transition de la souffrance et le mortuaire.

Le scénario – écrit à quatre mains par Péter Bergendy, Gábor Hellebrandt, Piros Zánkay et Piros Zánkay – est assez habile pour toucher également un terrain inhabituel dans le cinéma d’horreur surnaturel et le faire avec une énorme ingéniosité. Une fois que Tomás décide de rester dans la ville où vit la fille de ses visions, il utilise toutes les ressources à sa disposition pour découvrir ou, du moins, comprendre les forces invisibles qui traquent et terrorisent les paysans fatigués. La photographie redevient une ressource qui unit un certain air réaliste aux événements inexplicables qui se déroulent dans l’histoire. Un fil conducteur qui permet, alors que le film atteint son incroyable troisième opus, l’impact visuel et narratif est bien plus important que ce que le spectateur pourrait soupçonner.

La bande originale d’Attila Pacsay surprend par son bon travail: la lente partition du film introduit des éléments inédits qui, à leur tour, accentuent l’atmosphère paranoïaque et extravagante du film. Comme si cela ne suffisait pas, la sélection dans la palette de couleurs – une nuance éternelle de bleu contrastant avec une légère ombre bronze, qui contraste en même temps avec le noir et le blanc – crée un voyage saisissant à travers les points les plus élevés du scénario. Maintes et maintes fois, le voyage à travers la vie et la mort, la raison et l’irrationnel créent une version déformée et inconfortable de la réalité, puis atteignent son point culminant en une finition efficace et brillante. Un regard complet sur la peur d’un point de vue élégant et puissant, difficile à oublier.

