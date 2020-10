Le réalisateur de Bilbao Alex de la Iglesia, auxquels on doit des films bien connus comme The Day of the Beast (1995) ou The Community (2000), ainsi que Crimen Ferpecto (2004) ou The Oxford Crimes (2008), ne s’arrête pas. Maintenant a présenté au Festival de Sitges sa deuxième série télévisée après Pluto BRB Nero (2008-2009). Est intitulé 30 pièces, est encadré dans le genre de l’horreur surnaturelle et a été produit sous le prestigieux parapluie de HBO. Pour le développer, il a eu son scénariste habituel, l’Asturien Jorge Guerricaechevarría, dont il s’agit de sa dix-huitième collaboration depuis le court métrage déjà lointain Mirindas asesinas (1990).

Álex de la Iglesia: “30 pièces ressemblent à une œuvre de Larry Cohen ou de John Carpenter parce que c’est de la terreur pure, mais faites par des gens qui ont une éducation catholique”

Ce n’est pas un hasard si le cœur de l’intrigue de 30 pièces est une intrigue religieuse, que nous avons déjà vue à plusieurs reprises depuis Le Jour de la Bête. «La religion n’est pas quelque chose de superficiel dans nos vies. Au contraire, c’est dans nos têtes depuis que nous sommes petits, puisque nous pouvons nous en souvenir », explique le cinéaste. “J’étais très à la messe le dimanche, et la religion a été présente principalement à un niveau inconscient 24 heures par jour. Et ça se voit beaucoup dans la série. Par exemple, avec la merveilleuse idée de la confession dans la religion catholique, selon laquelle il y a un moyen de survivre au péché et de se purifier comme prendre une douche morale. C’est quelque chose qui m’a toujours fasciné ».

Pour la construction des personnages, Álex de la Iglesia et Jorge Guerricaechevarría travaillent “par opposition”; ils aiment “la confrontation des idées”

Et ce n’est pas la seule chose qui fascine Álex de la Iglesia à cet égard: «Aussi l’idée du bien et du mal et comment ils sont compris du point de vue de la religion. C’est de ça que parle la série. Et c’est très fort qu’il dit cela car 30 pièces ressemblent à une œuvre de Larry Cohen [Demon] ou John Carpenter [En la boca del miedo] parce que c’est de la terreur, c’est du genre pur, mais fait par des gens qui ont eu cette éducation. Nous ne sommes pas comme William Friedkin [El exorcista], mais j’ai étudié dans une université pour prêtres et je les ai toujours eues très proches, et cela se remarque aussi dans la série ». Pas en vain, le père désabusé Vergara (Eduard Fernández) est le protagoniste.

Un personnage particulier, proche du père Brown, dans lequel tant d’histoires (1910-1936) de GK Chesterton sont centrées, ou au frère Guillermo de Baskerville extrait du nom de la rose (Umberto Eco, 1980), comme le souligne Jorge Guerricaechevarría. Parce que, selon Álex de la Iglesia, pour la construction des personnages ils travaillent «par opposition»; ils aiment «la confrontation des idées: où pensez-vous le moins qu’un choc entre de grandes puissances psychiques se produira? Quel est le personnage qui maintiendra une position logique et rationnelle? être plus fou? “. Contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre.

Álex de la Iglesia: “L’idée des prêtres comme soldats qui combattent les forces du Diable nous a paru très séduisante depuis Le Jour de la Bête”

En 30 pièces, par contre, et comme l’assure Jorge Guerricaechevarría, le fait que “nos croyances sont basées sur une histoire qui explique l’origine de tout et la relation entre le bien et le mal” sera retrouvé, comme le dit son collègue. . Et, en tant que conteurs, «l’histoire principale qui peut être étudiée est de savoir comment la Bible fonctionne, comment elle transmet ce message, et ensuite, ce combat du bien et du mal créé par un être supérieur qui a imaginé une sorte de jeu auquel nous participons tous et sommes des personnages». En plus de la partie magique de la religion catholique, «les objets sont puissants en eux-mêmes».

Álex de la Iglesia: “Les prêtres sont des magiciens ou des Jedi: ils ont la Force, qui est la foi; leur croyance en Dieu les arme d’une manière ou d’une autre d’un pouvoir surnaturel”

Car «ils sont censés représenter des choses, mais nous adorons aussi des objets, des reliques et des figures de saints. Cet élément de magie “leur a servi” pour faire leur fiction, et les 30 pièces sont un autre élément magique très puissant qui est directement liée au plus puissant, qui est la souffrance du Christ. Et le directeur continue avec ces mots: “L’idée des prêtres comme soldats qui servent le Seigneur pour lutter contre les armées du Diable est quelque chose qui nous a semblé très attirant depuis Le Jour de la Bête, et nous l’avons continué dans nos têtes” .

«Et l’idée que les prêtres sont, plus que toute autre chose, des sorciers ou des Jedi: ils ont la Force, qui est la foi; leur croyance en Dieu les arme d’une manière ou d’une autre d’un pouvoir surnaturel. ” Et, sachant que George Lucas s’est appuyé sur les Templiers pour concevoir l’Ordre Jedi, Álex de la Iglesia n’est pas très égaré, qui continue ainsi: «Et ils ont d’autres armes, qui sont des reliques, des objets sacrés. Et cela ne nous est pas venu à l’esprit non plus, admet-il, mais à Lawrence Kasdan ou à Steven Spielberg lui-même. [para En busca del arca perdida]. Est l’idée que les reliques ont un pouvoir incommensurable, et dans la série le sang de Saint Ambroise est très important et, bien sûr, les 30 pièces ».

Jorge Guerricaechevarría: “Ils nous ont dit:« Pour HBO, l’important est l’histoire. “Et nous nous sommes dit:” Eh bien, comme tout le monde le dit. Nous verrons “.

Et il n’y a pas plus de défauts que d’admettre qu’un projet excentrique comme le leur a tendance à l’être, puisque leur trajectoire est en vue, ne réussirait pas sans l’accord des producteurs. «Nous avons eu la chance de travailler avec une entreprise [HBO España] qui semble s’intéresser à des choses risquées et différentes comme l’histoire que nous voulions raconter », affirme le cinéaste basque. «Cela les a surpris et ils l’ont trouvé très attrayant. Et nous avons eu le privilège d’avoir la collaboration de Steve Matthews, qui est celui qui prend le contenu en Europe et une personne avec qui nous nous sommes parfaitement bien compris. Et, grâce à cela, il existe quelque chose d’aussi complètement fou que 30 pièces.».

Parce que «c’est incroyable», déclare-t-il très satisfait; “que cela ait été tourné est franchement incroyable». Et ils ne les avaient pas tous avec eux quand ils ont commencé avec ce que le co-écrivain Jorge Guerricaechevarría dit: «Ils nous ont dit:« Pour HBO, ce qui est important c’est l’histoire ». Et nous pensons: «Eh bien, comme ils le disent tous. Ensuite, nous verrons. Et il s’avère que c’était vrai. Nous avons passé beaucoup de temps à le peaufiner avec eux. Nous avons beaucoup appris et, en même temps, nous avons senti que nos idées étaient très respectées, que nous n’étions pas limités. Nous avons toujours pensé: “Cela va paraître trop fou, ils vont nous dire de baisser un peu la barre.” Mais au contraire: ils nous ont donné des manches larges dans tout ».

Jorge Guerricaechevarrría: “Nous avons toujours pensé:” Cela va leur sembler trop fou, ils vont nous dire qu’il faut baisser un peu la barre “. Mais au contraire”

«Liberté créative totale», confirme Álex de la Iglesia. Et pas seulement ça, mais Ils étaient très déterminés à laisser libre cours à toute folie, à tout ce que nous avions dans la tête et à ce que nous n’osions pas parce que cela nous semblait trop. Et cette fois, c’est à l’écran ». Bien que «le travail de script avec HBO soit méticuleux et précis». Et le résultat avec 30 pièces? Le réalisateur lui-même répond: «Le deuxième épisode est aussi bon que le premier, le troisième est meilleur, le quatrième est très beau et très drôle; mais le cinquième est incroyable, fou, un épisode merveilleux; et les sept et les huit sont en crise d’angoisse ».

