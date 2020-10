Lors de la sortie de la série The Handmaid’s Tale en 2017, la question du contrôle du corps par la loi, un bien supérieur, et même la maîtrise d’espaces très personnels ont provoqué une fureur et une angoisse collective considérable. La question avait déjà été soulevée dans le roman du même nom de Margaret Atwood, mais sa réinvention télévisuelle a également évoqué la possibilité d’un scénario dans lequel l’individu serait à la disposition de la loi pour le simple fait de manquer de droits. , sous la soumission d’idéaux tordus ou même de la notion de nécessité de consommation d’identité par les puissances. Cependant, la chose la plus terrifiante à propos du livre et de la série était la vraisemblance de l’approche. Quelque chose de similaire pourrait-il arriver?

Le film danois Éleveur, du réalisateur Jens Dahl, joue avec la même prémisse, mais le fait d’un point de vue beaucoup plus cruel et direct, mêlant la circonstance de l’expérimentation scientifique pour un but apparemment élevé à de vieilles obsessions collectives. L’immortalité et la jeunesse éternelle en tant que besoin insatisfait se transforment en une perception du redoutable qui fait de la technologie l’ennemi et, surtout, s’interroge sur la mesure dans laquelle les limites éthiques de la science contrastent fortement avec les probabilités d’une découverte. cela peut profiter, à l’avenir, au reste de l’humanité. Et si Breeder n’est pas un film qui questionne la moralité ou vise à moraliser, l’intrigue soulève des questions intéressantes sur jusqu’où notre culture pourrait aller à la recherche d’une promesse de bien-être non tenue et non tenue. toutes les possibilités pour devenir réalité.

En tant qu’horreur scientifique digne de ce nom, Breeder ne montre pas immédiatement toutes ses cartes. Il est évident que le réalisateur essayez d’attraper le rythme lent et réfléchi d’Alex Garland pour raconter des histoires compliquées sur ce que la technologie peut cacher comme une arme de pouvoir, mais en même temps, prendre des décisions intéressantes en matière d’histoire pour construire un scénario effrayant et douloureux qui se profile immédiatement à l’horizon. La caméra montre gros plans nets et propres, pour tenter de montrer une sorte de prospérité presque illusoire qui donne le rythme au film. Mais le secret bat profondément en arrière-plan et à plus d’un titre: les indices de ce que cache une installation souterraine et les expériences effrayantes qui y sont menées ne sont pas immédiatement au centre du script, qui cherche à explorer à un rythme tranquille le pentes de l’idée selon laquelle l’avenir à court terme est semé de risques invraisemblables que personne ne pourrait calculer.

Beo Starling

Mais Dahl s’intéresse également à l’horreur corporelle et la soulève à partir d’une prémisse même simple: lorsque Mia (Sara Hjort Ditlevsen) commence à enquêter sur le comportement inexplicable de son mari Thomas (Anders Heinrichsen), elle constate que ce qu’elle croyait à première vue pourrait être une infidélité est, en réalité, quelque chose de plus grotesque et, sans aucun doute, dangereux. Dahl prendre la décision intelligente de raconter l’histoire du point de vue du témoin oculaireNous suivons donc l’histoire à travers les découvertes de Mia et sa compréhension de ce qu’implique la situation impliquant le Dr Isabel Ruben (Signe Egholm Olsen) Thomas. Très vite, l’enquête accidentelle de Mia l’amène à découvrir que son mari a investi dans ce qui est annoncé comme une expérience de rajeunissement mais qu’en réalité, c’est un voyage tortueux à travers une série de tortures basées sur la possibilité d’allonger la vie. et, en particulier, le but ultime de la vie éternelle.

Bien sûr, le réalisateur pourrait choisir la manière la plus simple de spéculer sur ce qui se passe sous terre avec la direction d’acier de Ruben, mais au lieu de cela, il place la perception de la peur de l’inconnu en premier. Avec Certains parallèles avec le film de Bryan Forbes de 1975, Stepford Wives, Jens Dahl montre point par point comment Mia dénoue le mystère et, finalement, découvre l’horreur qui vit au centre même de ses soupçons.

Ce qui a commencé avec la photographie d’une femme nue sur le téléphone de Thomas finit par être un voyage dans les enfers de l’ultra-technologie et, surtout, vers une dépersonnalisation futuriste du corps humain. La recherche de Ruben est basée sur les cellules souches et les victimes retenues captives par le laboratoire souterrain sont des femmes anonymes, qui sont utilisées de la même manière que les animaux de laboratoire sont manipulés aujourd’hui. L’analogie est terrifiante, d’une brutalité parfois insupportable mais surtout d’une force propre qui transforme le film en un voyage à travers les peurs collectives et la réflexion sur la qualité de la science au-delà de l’éthique.

Beo Starling

Bien sûr, le fait même que les victimes soient des femmes – et qu’elles soient utilisées à la manière impitoyable des cobayes – pourrait ajouter une couche politique à l’argument, mais Dahl évite soigneusement cela, conservant l’idée de contrôle comme une éventualité. monstrueux qui est couplé à la recherche scientifique. D’autant plus que l’intrigue commence à montrer toutes ses couches: qui est prêt à payer pour une formule pour la jeunesse éternelle ou, compte tenu du cas, une vie beaucoup plus longue au prix de la vie d’une victime anonyme? La présomption flotte au milieu de l’hypothèse de Mia, non seulement le poids des expériences de Ruben, mais aussi sa décision d’explorer ce qui arrive à ses conséquences les plus critiques et d’exposer son propre membre à la recherche d’une réponse.

Dahl accorde une importance particulière au fait de l’horreur et du grotesque dans un environnement technologique poli et précis. Il y a beaucoup de terreur corporelle et la caméra montre de manière très directe la portée des expériences scientifiques que Ruben mène avec la même main précise et adroite avec laquelle il sourit pour la caméra de ses associés. L’un des éléments les plus inquiétants de Breeder est la perception de l’horreur qui vit sous la surface de la science, utilisée comme élément de pouvoir. Plusieurs scènes se réfèrent directement à des idées sur les camps de concentration et les sévices corporels à un extrême qui est douloureux et impitoyable.

Mais dahl ne jamais dépasser la ligne du morbide et il reste sous une conception d’élégance troublante sur le pervers. Ses monstres humains, faisant les allers-retours dans un laboratoire aux murs en acier chromé et aux installations somptueuses d’un luxe extraordinaire, sont aussi redoutables que ceux que l’imagination humaine a conçus à travers l’histoire. Et le parallélisme, que Dahl établit d’une main ferme, est peut-être l’un des points forts du film.

Beo Starling

