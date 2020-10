Le film Tu ne tueras pas (2020) Il a été présenté au Festival de Sitges 2020 et a rapidement atteint le panneau d’affichage espagnol. Il s’agit de deuxième long métrage de David Victori après El pacto (2018), un thriller sur une nuit imprévisible et incontrôlée dont le scénario a été écrit par Jordi Vallejo (Sans identité), Clara Viola (The Red Thunder) et le réalisateur catalan lui-même. Les deux premiers avaient déjà collaboré avec lui, l’un dans son premier film et l’autre dans la courte mini-série Zero (2015). Explica.co l’a interviewé pour connaître son expérience dans la réalisation de son nouveau travail.

David Victori: “Je ne sais pas si à l’avenir j’oserais avec d’autres genres mais, comme base d’une histoire, le thriller est ce qui me vient le plus naturellement”

Et il nous a raconté comment l’idée de l’histoire de ce projet lui est venue: «Tu ne tueras pas vient d’une étrange question que je me suis posée. Je passais du temps à Amsterdam, je venais de m’installer là-bas, je ne connaissais personne dans la ville. Je me souviens que je suis allé au cinéma, j’étais en retard, je suis resté environ une heure au bar en attendant la prochaine séance et, pendant ce temps-là, je me suis demandé: «Que pourrait-il m’arriver si, même si à aucun moment je faisais quelque chose de mal, à la fin La nuit, cela avait tout le sens du monde de prendre la vie de quelqu’un et, de plus, qui m’aurait accompagné lors de ce voyage était avec moi à mort?

Filmax

Cela “semblait si loin de lui, si impossible, qu’il s’est cogné la tête et, de là, il a été pris au piège de l’histoire future”. En revanche, la manière dont il le ferait lui était très claire: «[El formato de largometraje para cine] Je trouve très intéressant de raconter une histoire comme celle-ci, qui commence et se termine par un arc et une clôture, car il est logique que ce soit comme ça. Tu ne tueras jamais, dans la vie, ça aurait eu du sens comme une série. Et, dernièrement, j’ai proposé des histoires qui s’intègrent davantage dans les séries et, ensuite, je les développe comme telles et d’autres qui s’intègrent davantage dans les films. Mais les deux formats fonctionnent bien pour moi ».

“Mario Casas ne peut pas être plus dévoué. Sa folie envers le travail est lourde et il a une énorme ambition de faire de mieux en mieux”

De plus, «en ce moment, il enregistre une série [Comando Squad: Reset] et c’est aussi une découverte au niveau du format ». Et le type de narration tient au fait que «le thriller est ce qui lui vient le plus naturellement». Et il approfondit le sujet: «Je ne sais pas si dans le futur j’oserais avec d’autres genres mais, comme base sur laquelle construire [una historia], est ce qui sort comme ça. Ensuite, je peux lui donner des touches de réalité magique, de fantastique ou plus de drame. Mais si, le thriller est ce qui sort le plus organiquement et ce qui m’amuse le plus». Donc, pour l’instant, David Victori est un réalisateur de genre, comme Alfred Hitchcock ou John Carpenter. Mais pas parce qu’en tant que spectateur, je lui donne la priorité:

«J’aime bien tous les genres et, pour voir quelque chose de l’un ou de l’autre, cela dépend souvent du moment où vous vous trouvez, de ce que vous ressentez ce jour-là, et je les apprécie tous beaucoup. Mais quand je deviens créatif et que je commence à construire une histoire, elle a toujours cette forme, ce genre d’équipement derrière elle ». Et, si vous avez des acteurs vraiment dévoués au projet, vous pouvez vous retrouver à chanter une chanson. Dans le cas de Casas Mario [Toro], “a toujours été son premier choix“Parce que” cela lui a rappelé Brain Drain [Fernando González Molina, 2009]”Pour” son énergie ringard avec un regard très empathique “, et n’a pas hésité à le considérer comme l’acteur parfait pour Tu ne tueras pas.

Filmax

“Ce qui m’a surpris, c’est d’aller regarder les films qu’il a sortis et de ne plus rencontrer ce type de personnage”, poursuit David Victori. «Cela me semblait étrange mais, en même temps, j’aimais ça parce que je pensais:« Mieux; Il fait ça pour le mien. ” Et se référant à Milena Smit, “Elle n’était pas une actrice, et le directeur de casting l’a trouvée via Instagram”, et tout le monde savait que “ça allait être très difficile” de trouver la personne avec qui entrer dans la peau de ton caractère pour son “énergie très particulière, très difficile, contradictoire, antonyme, qui vous attire mais, en même temps, vous fait rejeter”. Et elle n’avait été vue que dans un clip vidéo d’Els Catarres.

“Milena Smit n’était pas une actrice; le directeur de casting l’a trouvée sur Instagram, et avec elle cela a été un beau défi”

«Mario est un gars qui ne peut pas être plus dévoué», dit le cinéaste. «Sa folie envers le travail est lourde, et il a une énorme ambition de faire de mieux en mieux, de s’améliorer en tant qu’interprète, d’aller à la limite dans tout ce qui est nécessaire au personnage, d’essayer, de ne pas se détendre. C’est un gars avec une énorme capacité de travail, et ça a été hyper-stimulant de travailler avec lui: votre lien avec le film est très intime, très passionné et trouve que l’acteur principal est quelqu’un d’autre comme toi et que, du coup, il n’y a que le film pour lui, ça vous aide, vous aide, en tant que réalisateur, à faire plus de travail, à aller plus à mort».

Ainsi, la grande implication de l’acteur principal a permis à David Victori «de stimuler des modes de travail très peu conventionnels auxquels Mario Casas s’est totalement donné». Et, dans le cas de Milena Smit, “Garde en tête que J’étais une fille sans aucune expérience“Et ça,” quand ils l’ont trouvée, elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel. ” Donc “je n’avais jamais travaillé de texte”, même si “j’avais participé à un tournage parce que j’avais passé du temps en tant que mannequin il y a des années”, et “avec elle Cela a été un beau défi car c’est ce qui les a poussés à tourner et à faire tout le travail des acteurs d’une manière complètement différente».

Filmax

“Cela les a forcés à aller dans le présent, à ne pas avoir d’idées préconçues sur la façon dont ils allaient aborder chaque scène mais à y atterrir et à se connecter avec ce qui se passait à chaque instant”

«Nous avons fait un travail très peu conventionnel», dit le réalisateur.donner aux comédiens beaucoup de liberté et donc générer des surprises pour eux, des improvisations, des échauffements pour entrer en scène … Et parfois des choses se produisaient auxquelles je ne m’attendais pas, et tout les obligeait à aller au moment présent, non pas à avoir des idées préconçues sur la façon dont ils allaient aborder chaque scène mais à y atterrir et à se connecter avec ce qui se passait dans chaque scène. moment”. Lorsqu’il lance son prochain long-métrage, qu’il écrit déjà avec Jordi Vallejo et Clara Viola en déplaçant Comando Squad: Reset, on espère se demander si cette curieuse dynamique de travail est devenue une habitude dans ses tournages.

