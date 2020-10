La vérité est que vous ne savez pas à quoi vous attendre lorsque vous vous asseyez pour regarder un film de Madrid Juan CavestanyNon pas parce que son penchant pour la bande dessinée n’est rien de plus qu’ostensible, mais parce qu’il a aussi tendance à l’humour ennuyeux et surréaliste, et tout peut en sortir. De plus, on est heureux de dire qu’il s’est racheté après avoir débuté avec un premier film comme le long métrage The Amazing World of Borjamari and Pocholo (2004), de la main d’Enrique López Lavigne, qui a été suivi par People of Bad Quality (2008) ), J’ai des bateaux (2010) ou les épisodiques People in Places (2013) et That Sensation (2016), avec Julián Génisson et Pablo Hernando.

Un effet d’optique atteint le fantasme du rêve et un récit avec un esprit cryptique décidé que Juan Cavestany n’avait pas tellement développé

Aussi, la série télévisée Vergüenza (depuis 2017), à quatre avec Álvaro Fernández Armero, et Vota Juan (depuis 2019), ainsi que Diego San José et Víctor García León. Et, si vous vouliez tourner le documentaire Madrid, intérieur (2020) pendant l’accouchement en raison de la pandémie de coronavirus, avec la contribution d’une centaine de personnes du métier du cinéma en détention, et c’est hors de vos habitudes, Un effet optique (2020) il reprend son penchant pour le surréalisme – bien qu’il préfère l’appeler autre chose – et va plus loin que jamais: à la fantaisie onirique et à un récit à l’esprit cryptique décidé qui ne s’était pas tellement développé jusqu’à ce dernier film.

Après un début contemplatif, le premier mystère d’An Optical Effect nous est jeté très bientôt. Ses plans statiques sont suivis du mouvement pachorrudo des titres et, en général, d’une sobriété ajustée avec un montage serein et raisonnable. Et, à un moment donné, Des choses assez étranges commencent à se produire sans que Juan Cavestany ne parie sur une certaine planification énergique, pas vif, encore moins effervescent car il romprait avec le style, mais d’une solidité persuasive qui résonne vraiment à l’étonnement des spectateurs. Par chance, trouver plus tard un chemin qui justifie ce voyage surréaliste.

Une étincelle un peu plus éloquente dans les dialogues du scénario écrit par Juan Cavestany lui-même n’aurait pas fait de mal Un effet d’optique

Un effet optique a une bande-son hétérogène qui commence comme un conte de fées et évoque le plus contenu Danny Elfman (Nightmare Before Christmas), puis passe aux partitions plus minimalistes de Thomas Newman (Essence of a Woman) et finit par atteindre une identité qui lui est propre. Une visite organisée par Nick Powell (Mort à Gaza) dans sa quatrième collaboration avec Juan Cavestany après que j’ai des bateaux, des gens par endroits et Madrid, intérieur. Et Pepón Nieto (Home invasion) et Carmen Machi (Seven lives) agissent de manière crédible comme Alfredo et Teresa.

Mais sans enthousiasme, et non à cause de l’apathie vitale de leurs personnages, mais parce que ils n’ont pas été approfondis et ils manquent de substance. Et sur l’Isabel de Lucía Juárez (L’art de revenir) et le José María de Luis Bermejo (Un mot de vous), on peut encore moins en dire car ils sont vraiment anecdotiques. De plus, une étincelle un peu plus éloquente dans les dialogues du scénario écrit par Juan Cavestany lui-même n’aurait pas été mauvaise pour l’œuvre. Il semble incontestable que le même manque d’étincelle est ce que souffre la relation conjugale de Burgos, et cela se révèle le plus cohérent, mais cela ne les empêche pas de s’ennuyer un peu.

Avec la première torsion fondamentale et le montage vivant de la section finale, An Optical Effect se revendique comme le jouet narratif qu’il est et défend pleinement son existence

Et l’autre problème majeur d’un effet optique est la vraisemblance difficile de la situation sans prise de vue panoramique de la ville réelle la plupart du temps: Il semble que la prémisse du film sabote leurs tentatives non désireuses de nous le faire croire. Mais ne vous inquiétez pas car, d’abord avec la tournure fondamentale de la demi-heure de film et, plus tard, grâce au montage plus vivant lors de la dernière section, dans laquelle la musique de Nick Powell passe de l’accompagnement à l’essentiel, la nouvelle proposition par Juan Cavestany est revendiqué comme le jouet narratif qui est et défend pleinement son existence.

