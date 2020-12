S

ix plus de joueurs se sont joints à l’action en justice suite à l’incapacité des autorités de rugby à les protéger des risques causés par les commotions cérébrales.

Quatre des joueurs, dont d’anciens internationaux d’Angleterre et du Pays de Galles, ont demandé à ne pas être nommés dans l’action contre World Rugby, la Rugby Football Union et le Wales Rugby Union.

Le plus jeune est Adam Hughes, 30 ans, un ancien centre gallois des moins de 20 ans dont la carrière s’est terminée par une lésion cérébrale en 2018, et Neil Spence, 44 ans, qui représentait l’Angleterre au niveau des moins de 21 ans.

Hughes a été diagnostiqué avec des lésions cérébrales et des symptômes post-commotion cérébrale, tandis que les autres joueurs ont été diagnostiqués avec une lésion cérébrale traumatique, une démence précoce et une CTE probable.

Ils rejoignent le vainqueur de la Coupe du monde Steve Thompson, l’ancien international gallois Alix Popham et l’ancien flanker anglais Michael Lipman pour poursuivre les organes directeurs.

Aujourd’hui, une lettre de pré-action a été envoyée à World Rugby, à la RFU et à la WRU au nom du cabinet d’avocats Rylands Law.

Dans ce document, Rylands Law allègue que le risque de commotions cérébrales et de blessures sub-commotionelles était «connu et prévisible» et énumère ce qu’il considère comme 24 échecs de la part de World Rugby, de la RFU et de la WRU.

Richard Boardman, de Rylands Law, a déclaré que 30 autres anciens joueurs de rugby avaient contacté le cabinet d’avocats la semaine dernière et qu’il représentait déjà 100 anciens joueurs âgés de 20 à 50 ans.

Il a déclaré: «L’annonce de la semaine dernière sur l’état de certains des grands sportifs du rugby a envoyé des ondes de choc dans le sport. Pourtant, pour beaucoup, c’était inévitable.

«Personne ne doit sous-estimer le courage dont chacun a fait preuve en entreprenant cette action, tout en faisant face à son propre diagnostic qui change sa vie. Cela continue d’être une bataille pour eux.

Dans une déclaration commune en réponse, les organes directeurs ont déclaré: “World Rugby, la Rugby Football Union et la Welsh Rugby Union peuvent confirmer qu’ils ont reçu une lettre de réclamation de la part d’avocats représentant certains joueurs et prendront maintenant du temps pour examiner son contenu.

“Nous avons été profondément attristés d’entendre les courageux récits personnels d’anciens joueurs.

“Le rugby est un sport de contact et, bien qu’il y ait un élément de risque à pratiquer n’importe quel sport, le rugby prend le bien-être des joueurs très au sérieux et il continue d’être notre priorité n ° 1. Grâce à l’amélioration des connaissances scientifiques, le rugby a développé son approche de la commotion cérébrale. surveillance, éducation, gestion et prévention tout au long du jeu.

«Nous avons mis en œuvre des protocoles de formation des entraîneurs, des arbitres et des joueurs et des meilleures pratiques tout au long du match et l’approche du rugby en matière d’évaluation des blessures à la tête et des protocoles de commotion cérébrale a été reconnue et a conduit de nombreux autres sports à adopter nos conseils.