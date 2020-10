Le mandalorien est au coin de la rue. Comme tous les fans de Star Wars, nous attendons la suite du voyage de Mando et El Niño autour de la galaxie connue. Devront-ils affronter le maléfique Moff Gideon (Giancarlo Esposito) pour leur liberté et leur survie? Verrons-nous enfin Ahsoka Tano (Rosario Dawson) faire partie du monde de l’action en direct de la saga? Mando remettra-t-il son petit protégé à son espèce ou décidera-t-il que le meilleur endroit pour lui est l’Ordre Jedi, encore à moitié reconstruit après les événements de la chute de l’Empire? Très probablement le deuxième saison ont plus que des réponses succulentes à tout ce qui précède.

Mais en attendant que l’intrigue satisfasse notre curiosité, nous vous laissons quelques détails de production qui vous permettront de bien mieux comprendre le monde des coulisses de la série et surtout le soin et l’importance que Disney Plus a donné sa série la plus emblématique.

Le Skywalker Ranch a beaucoup à voir avec l’origine de la série

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mythique Skywalker Ranch a été le lieu où, d’une manière ou d’une autre, est née l’intrigue de The Mandalorian: l’équipe créative composée du réalisateur Jon Favreau et Dave Filoni ils se sont rencontrés pour la première fois il y a dix ans sur la propriété de George Lucas. «J’ai rencontré Dave parce qu’il était au Ranch en train de mixer le premier film ‘Iron Man’.

Il travaillait secrètement avec George sur The Clone Wars, “un projet dont personne ne savait rien”, révèle Jon Favreau. «Je lui ai secrètement appris Iron Man et il m’a appris The Clone Wars, et j’ai été époustouflé. J’ai dit: ‘Si vous avez besoin d’une voix, j’aimerais que vous comptiez sur moi’. J’ai donc fini par jouer un mandalorien – quelle coïncidence – appelé Pre Vizsla dans sa série. Dès lors, nous avons commencé à travailler ensemble ».

Pour les incroyants qui ne croient pas aux grandes histoires créatives, cela pourrait être un bon exemple que des sociétés extraordinaires se produisent presque accidentellement.

La confusion de l’homme derrière le masque

L’acteur chilien Pedro Pascal a assisté à une réunion de production de la série sans avoir la moindre idée du rôle qu’on lui demanderait de jouer.

Une fois dans la salle avec les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni ont été surpris par la profusion d’illustrations, de dessins et de plans détaillés de ce qui semblait être un monde immense basé sur Star Wars. Intrigué, Pascal leur a demandé: «Mais quel rôle jouerais-je? Celui de cette créature? Ce robot? C’était ça? ” Favreau et Filoni ont pris un moment pour répondre «Vous êtes le Mandalorien», Pascal a raconté que la réponse était «C’était incroyable».

De plus, Pedro Pascal a eu l’occasion en or d’entendre les références immédiates du réalisateur et du producteur concernant la série: «J’ai demandé à Jon Favreau: quels films dois-je regarder? Il a immédiatement mentionné Akira Kurosawa et Sergio Leone avec des films comme «Yojimbo (The Mercenary)» et «The Good, the Bad and the Ugly». C’est pourquoi le personnage mandalorien est très samouraï, très Clint Eastwood ».

The Mandalorian: la série est un grand hommage à un univers plus vaste

Comme tout bon hommage digne de ce nom, il y a plein de surprises pour les fans de Star Wars les plus dévoués dans chacun des chapitres de la série.

«Nous voulions nous assurer que ceux qui regardent la série et connaissent bien Star Wars soient récompensés», explique Jon Favreau. Et c’est là que Dave a été une véritable mine d’informations. Nous avons essayé différentes manières de travailler avec le matériau, soit avec de l’humour faisant référence au Day of Life, soit avec un objet accessoire que les fans les plus ardents aiment toujours beaucoup. C’était super de cacher toutes ces surprises dans l’histoire; C’est un prix pour tous ces gens qui sont des fans irréductibles depuis l’enfance et qui ont consacré beaucoup de temps à la saga Star Wars ».

Le grand chef a donné sa bénédiction au projet

Au bonheur de Jon Favreau, le père même de la franchise de films intergalactiques la plus aimée, il a béni le ton et le style de The Mandalorian: “Le jour où George Lucas est venu visiter le plateau a été très spécial”, se souvient Jon Favreau . «Le casting était sur le plateau ce jour-là, mais George venait voir Dave. Il ne l’a pas dit devant Dave parce que je ne voulais pas l’exposer, mais je pouvais voir que George était très fier que Dave se soit avancé.

George a découvert Dave et ils ont fini par travailler ensemble pendant 10 ans sur Star Wars: The Clone Wars. Ils se connaissent très bien et en savent beaucoup sur le cinéma et aussi sur Star Wars. Et maintenant, Dave a franchi cette étape et est devenu un réalisateur de films d’action réelle. Je pense que c’était la principale raison de la visite de George. “

Le mandalorien: l’art conceptuel n’est pas le secret le mieux gardé du cosmos

À la surprise des fans convaincus que le concept art de The Mandalorian est peut-être le secret le mieux gardé de la galaxie, en réalité, tous les éléments de production sont bien visibles. Les splendides images créées par des artistes tels que Doug Chiang, Jama Jurabaev, John Park, Christian Alzmann, Ryan Church, Nick Gindraux ils font partie du contexte habituel du programme. «Nous avons inclus quelques images à la fin de chaque émission», révèle Jon Favreau. “Chaque semaine, vous voyez certaines de ces merveilleuses images au générique de fin.”

Carl Weathers a un nouveau travail dans la galaxie

L’acteur qui incarnera Greef Karga aura de nouvelles responsabilités dès la deuxième saison: «On s’est moqué de ça», raconte Jon Favreau en riant.

«Tout a commencé par des phrases comme:« Eh bien… vous pourriez faire quelques épisodes ». Mais ensuite, nous avons continué en disant: “ La vérité est que nous aimons votre personnage … ” Il y avait beaucoup plus dans la série qu’il n’avait accepté de faire. Et maintenant, dans la deuxième saison, il dirigera pour nous. Carl, il est parfaitement qualifié pour le poste de réalisateur. Comprenez l’histoire. Comprenez les personnages, ainsi que la distribution et la technologie. De plus, travailler avec Carl est merveilleux ».

