eganuary – l’adoption d’un régime à base de plantes pour janvier – a récemment gagné en popularité. En 2020, 400 000 personnes à travers le monde se sont inscrites pour tenter leur chance, contre 250 000 l’année précédente. Cela s’ajoute aux 600 000 végétaliens engagés à plein temps du Royaume-Uni.

Pourtant, si vous êtes nouveau dans ce domaine, la cuisine végétalienne peut être un défi, ne serait-ce que parce que nous sommes nombreux à construire un repas autour d’un morceau de viande ou de poisson.

Ainsi, avec Londres en lock-out et les restaurants fermés pour le moment prévisible, il est impossible de faire une pause dans le travail culinaire quotidien en mangeant au restaurant. Merci mon Dieu pour la livraison.

Des piliers de la rue Pret et Leon au Pied à Terre étoilé au Michelin, tout le monde adopte le véganisme en janvier. Voici quelques-uns des meilleurs plats à base de plantes que vous pouvez faire livrer à votre domicile.

The Patty & Bun ‘Plant & Dec’

Le meilleur restaurant de hamburgers de Londres a sans doute lancé un nouveau hamburger à base de plantes, composé d’une galette de poulet frit végétalien, d’une mayonnaise ranch, d’une sauce buffalo, d’oignons rouges marinés et de laitue iceberg, le tout empilé dans un pain végétalien. La gamme habituelle de hamburgers et d’accompagnements végétaliens de Patty & Bun sera également toujours disponible, y compris les hamburgers à base de plantes Ari Gold, Smokey Robinson et Hot Chick, des chips vegan chargées avec de la mayonnaise épicée, et THIS Isn’t Chicken Nuggets.

Ramen notkotsu de Bones Daddies

Les ramen Notkotsu

BONE DADDIES

Articulation des ramen japonais Bone Daddies a lancé son nouveau spécial végétal: le ramen «notkotsu». Considéré comme le premier tonkotsu à base de plantes de Londres, le plat combine le bouillon tonkotsu fait maison de Bone Daddies, des champignons, CECI n’est pas (eux encore!) Des tranches de poitrine de porc, des germes de soja, des oignons de printemps, du gingembre mariné et de l’huile de mayu à l’ail brûlé.

Grill végétalien de Fifty Cheyne

Après avoir brièvement fermé pour les livraisons à Noël, Fifty Cheyne a lancé son menu de grillades sans viande avec quatre nouveaux plats, créés par le chef exécutif Iain Smith. Les plats comprennent de la courge musquée grillée avec du sirop d’érable et une vinaigrette au vinaigre et des champignons portobello grillés à l’ail et à l’huile d’olive toscane. Chaque plat est accompagné de houmous au cumin et aux pois chiches. La livraison est disponible du vendredi au dimanche.

Les gyroscopes vegan d’Athéniens

(

Une sélection de gyroscopes vegan et végétariens de The Athenian

Athénien – Zute Lightfoot

Le menu du restaurant grec primé The Athenian est maintenant à plus de 40% à base de plantes, ce qui donne aux végétaliens beaucoup de choix (souvent trop rare!). Les points forts incluent les gyroscopes végétaliens, une version à base de plantes du plat wrap signature à base de seitan et de soja plutôt que de viande. Que diriez-vous d’une portion de frites halloumi végétaliennes Violife sur le côté?

Ferme sans viande à Pret et Leon

Après des semaines de travail à domicile, certains Londoniens manqueront leur correctif quotidien de Pret. Pour la première fois, le fast-food lance une version végétale de son wrap aux boulettes de viande le plus vendu, en partenariat avec Meatless Farm. Il se compose de boulettes de viande à base de plantes, de tapenade rouge, de ketchup chipotle et garni d’une pincée d’oignons croustillants. Meatless Farm travaille également avec Leon pour recréer son hamburger Love avec une galette grillée à base de betterave entre des pains à burger au levain grillé et garnie de sauce burger Leon Love, de mayo à la moutarde de Caroline vegan, de tomates, de cornichons et d’une tranche de gouda vegan ” cheeze “.

Le festin vegan de Pied à Terre

(

Un exemple de boîte de fête vegan

PIED A TERRE

L’un des restaurants étoilés Michelin les plus anciens de Londres a lancé son festin vegan à la maison l’année dernière et il est toujours aussi fort. Les convives reçoivent un menu de trois plats conçu pour être partagé et livré un vendredi. Le menu change chaque semaine, mais dans le passé, il comprenait une soupe d’artichaut et de poivre rose, du curry vert aux légumes avec du riz pilaf au citron et de la mousse au chocolat avec des bananes et de la noix de coco séchée grillée.