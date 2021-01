T

L’impact sans précédent de la pandémie sur les hôpitaux de Londres est apparu aujourd’hui, au milieu d’avertissements désastreux selon lesquels la capitale est à moins de quinze jours d’être complètement submergée.

De nombreux hôpitaux londoniens ont passé la période des fêtes sans lit d’appoint, six des 18 fiducies actives étant effectivement pleines la semaine dernière.

De nouveaux chiffres ce matin ont révélé que les fiducies les plus durement touchées n’avaient que deux ou trois lits inoccupés dimanche – avec six hôpitaux ayant tous les lits de soins intensifs disponibles.

Cela a contraint les hôpitaux à annuler les soins non urgents, y compris certaines chirurgies contre le cancer. La chirurgie cardiaque est également reportée.

Près de 900 patients étaient bloqués dans une ambulance à l’extérieur de Londres A & Es pendant plus d’une heure la semaine dernière en raison du fait que les hôpitaux étaient trop occupés pour les accepter.Un briefing divulgué a déclaré que Londres ne disposait que de 46 lits de soins intensifs de rechange et faisait face à un déficit total de 1900 lits par Les dirigeants de la fiducie ont averti que le NHS ne serait bientôt pas en mesure de traiter tous les patients covid.

L’analyse des données du NHS England par le Standard a révélé que le 29 décembre, l’hôpital de Whittington n’avait pas de lits supplémentaires, North Middlesex en avait deux, Hillingdon en avait quatre, tout comme le Lewisham et Greenwich Trust, Homerton en avait cinq et Kingston en avait six.

Il n’y avait que 10 lits supplémentaires à Croydon et 14 dans les hôpitaux du Royal Free à Hampstead et Barnet.

(

Hôpital de Whittington: avait deux lits supplémentaires dimanche

)

Les pressions à North Middlesex, à Edmonton, étaient si fortes que près des deux tiers de ses lits généraux et aigus – 253 sur 399 – étaient occupés par des patients atteints de covid.

Des données mises à jour publiées ce matin ont révélé que dimanche, le Whittington, à Archway, avait deux lits supplémentaires sur 218, tandis que Croydon en avait trois de 441.

Il n’y avait que 11 lits supplémentaires à North Middlesex, 12 à Kingston et 15 à Lewisham et Greenwich, qui gère l’hôpital de Lewisham et Queen Elizabeth à Woolwich.

Mais il n’y avait pas un seul lit de soins intensifs de rechange dimanche aux hôpitaux Homerton, Kingston, Hillingdon, Whittington, North Middlesex ou à London North West Healthcare, qui gère les hôpitaux de Northwick Park et d’Ealing.

Le directeur général de l’hôpital de Homerton, Tracey Fletcher, a tweeté qu’il traitait 200 patients covid – presque le double du nombre une semaine plus tôt.

Des sources ont déclaré que les hôpitaux se précipitaient pour ouvrir une capacité de «surtension» et continuaient à admettre des patients tout en annulant les opérations prévues.

Ils ont dit qu’il devenait de plus en plus difficile de transférer les patients vers d’autres hôpitaux avec une capacité restante ou vers des fiducies communautaires avec des lits «escamotables» ou des établissements de soins pour personnes âgées, mais ont nié que les patients devaient être traités dans les couloirs.

Les ambulanciers paramédicaux ont été incapables de décharger les patients pendant jusqu’à six heures, a-t-on rapporté.

Elle a déclaré: «Certains se trouvent dans des couloirs, sont soignés dans des zones de fortune, des salles de fortune ont été créées pour les patients atteints de covid, et les USI manquent d’espace.

Une approche régionale a été adoptée, la capitale étant divisée en cinq secteurs, dont le centre-nord et le nord-est ont subi les plus fortes pressions. North Middlesex a dû transférer certains patients à l’hôpital spécialisé Royal National Orthopedic de Stanmore.

en relation

Une autre indication de l’ampleur de la pression sur les hôpitaux est apparue aujourd’hui avec des données montrant que 872 patients ont attendu plus d’une heure devant A & Es à Londres entre le 28 décembre et le dimanche 3 janvier, avant de pouvoir être déchargés.

C’était contre 500 qui ont attendu plus de 60 minutes la semaine précédente, jour de Noël inclus.

LAS dit qu’il subit une deuxième semaine consécutive de demande sans précédent, au milieu des informations faisant état de personnes attendant jusqu’à 10 heures pour un équipage après avoir appelé le 999.

Aux heures de pointe, il peut y avoir jusqu’à 600 incidents auxquels il n’y a pas d’ambulances disponibles pour être dépêchées, a-t-on signalé.

Le directeur des opérations de la LAS, Khadir Meer, a tweeté: «La semaine dernière a été la plus chargée de notre histoire. Cette semaine ne semble pas être plus calme. Veuillez appeler le 999 uniquement en cas d’urgence. »

Le service avait préparé jusqu’à 6 000 appels par jour, mais a été inondé de 7 500 à 8 000 appels à l’aide.

Cela indique l’ampleur de la pression exercée sur les services d’A & E et la difficulté d’admettre des patients dans un service en raison de la logique bloquée au sein de l’hôpital au sens large.

Une présentation aux directeurs médicaux des hôpitaux hier par le Dr Vin Diwakar, le principal médecin du NHS London, a averti que la capitale devrait manquer de 1500 lits généraux et aigus et de 400 lits de soins intensifs d’ici le 19 janvier, selon une fuite du Health Service Journal .

La présentation du NHS England, vue par le HSJ, a montré que même si le nombre de patients covid augmentait au taux le plus bas considéré comme probable, et que les mesures pour gérer la demande et augmenter la capacité, y compris l’ouverture de l’hôpital Nightingale de la capitale, ont réussi, le NHS de Londres. serait à court de près de 2 000 lits de soins généraux et aigus et intensifs.

Chris Hopson, des fournisseurs du NHS, a déclaré au programme Today que les problèmes «s’intensifiaient très rapidement» à travers le pays.

Il a déclaré: «Nous sommes maintenant au point où à moins que nous puissions accéder à cette capacité, nous ne serons pas en mesure de traiter les patients que nous devons traiter dans le NHS.

Un porte-parole de Whittington Health NHS Trust a déclaré: «Comme l’ensemble du NHS, Whittington Health subit actuellement des pressions en raison d’une augmentation rapide du nombre de patients positifs à Covid.

«Cependant, la sécurité de nos patients demeure notre priorité absolue et notre personnel travaille sans relâche pour veiller à ce que nous puissions continuer à fournir des soins sûrs, efficaces et compatissants à ceux qui en ont besoin.