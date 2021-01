As-tu remarqué? Soul a quelque chose en commun avec plusieurs des meilleurs films de Pixar. En plus d’être une ode à l’existentialisme et d’être plein de symboles qui semblent s’adresser à un public adulte plutôt qu’à un enfant, il lui manque également un méchant.

Un élément récurrent dans les films Pixar plus profonds et parfois des maux de tête en studio.

Nous vous laissons une liste des productions de studio qui n’avaient pas non plus besoin de montrer le mal pour démontrer la profondeur de la nature humaine.

Films Pixar sans méchants

‘En avant’, un héros en duel

Le film n’est pas considéré comme l’un des meilleurs du studio. Même ainsi, il a une profondeur particulière. L’histoire qui montre un chemin de héros plein de bonnes intentions, est un voyage émotionnel à travers le deuil et la perte.

Onward n’avait pas besoin d’un méchant pour montrer le pouvoir de l’amour fraternel.

‘Voitures’, aux prises avec des limitations

Oui, nous le savons: Cars est le film Pixar avec le moins de followers et celui que très peu de gens incluent sûrement parmi leurs favoris.

Même ainsi, il a une structure intéressante qui évite de transformer Chick Hicks en méchant, le puissant antagoniste de Lightning McQueen. Le simple fait que les deux soient des adversaires et non une bataille symbolique entre le bien et le mal offre au personnage McQueen la possibilité de grandir selon ses propres conditions et de lutter contre ses limites.

‘Monsters University’, les deuxièmes parties étaient bonnes

Vous pensez peut-être qu’Abigail Hardscrabble est une méchante désagréable digne d’insultes, mais si vous la remarquez, elle n’est qu’une antagoniste qui fait son travail – cruellement et strictement, nous l’admettons – mais dont le poids narratif n’est pas en contrepartie du bien.

Au-delà, le réalisateur ne confronte pas directement les personnages principaux, mais exige d’eux un comportement spécifique.

Les jeunes Mike et Sulley doivent donc tous deux mener leurs propres batailles émotionnelles et intellectuelles, ce qui donne à Monsters University une curieuse profondeur.

‘Inside Out’, son plus grand succès

Eh bien, apparemment, Docter n’aime pas les méchants. A cette occasion, l’absence d’une figure capitulaire qui représente le mal est aussi l’une des grandes réussites du film.

Inside Out est une réflexion profonde sur la validité de toutes les émotions et la perte de l’innocence, le tout dans la clé de quatre personnalités névrotiques attachantes.

L’équilibre entre ses hauts et ses bas est peut-être ce qui soutient un film qui donne le ton lorsqu’il réfléchit sur la nature humaine et ses mystères.

“ Trouver Nemo ” ou la parentalité

Sans un méchant – pas l’un des méchants traditionnels qui représentent le mal -, Finding Nemo est un voyage à travers le chagrin et la peur attachante.

En réalité, la grande aventure de Marlin et Dory à la recherche de Nemo est un regard analytique sur les douleurs et les pressions de la parentalité. En plus d’un ingénieux jeu de miroirs raconté à partir de plusieurs voix narratives.

‘Finding Dory’ et le chagrin d’amour

Trouver Dory manque également d’un méchant clair, mais vous n’en avez certainement pas besoin pour suivre Dory dans une histoire aberrante où le pouvoir de l’émotion est tout.

Il y a quelque chose de doux-amer et de déchirant dans la façon dont le film analyse son personnage principal. Et bien qu’il rencontre occasionnellement un personnage avec de mauvaises intentions, la recherche de Dory est bien plus qu’une confrontation entre le bien et le mal de manière traditionnelle.