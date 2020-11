L’OMS a déclaré que cette variante du virus présentait “une combinaison de mutations” qui “n’avaient pas été observées auparavant”.

Plus de 200 personnes au Danemark ont ​​été infectées par la souche – qui s’est propagée du vison aux ouvriers agricoles dans le nord du Jutland – avant d’infecter des membres de la communauté au sens large.

Le Danemark est l’un des plus grands exportateurs de fourrure de vison au monde.

En réponse, le pays est sur le point d’abattre l’intégralité de son stock de vison – estimé à des millions.

À la suite de la nouvelle, le Royaume-Uni a interdit à tous les voyageurs nationaux ou résidents non britanniques qui ont été ou ont transité par le Danemark au cours des 14 derniers jours d’entrer dans le pays en raison d’épidémies généralisées de coronavirus dans les fermes de visons du paysG

Des études de laboratoire avancées sont nécessaires pour comprendre pleinement l’impact de mutations spécifiques.

Six pays – le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, l’Italie et les États-Unis – ont signalé le SRAS-CoV-2 chez des visons d’élevage à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Depuis juin 2020, 214 cas humains de Covid-19 ont été identifiés au Danemark avec des variants du SRAS-CoV-2 associés à des visons d’élevage, dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre.

Le SRAS-Cov-2 est le virus qui cause la maladie Covid-19.

Les 12 cas ont été identifiés en septembre 2020 dans le Jutland du Nord, au Danemark, et les cas étaient âgés de sept à 79 ans, huit d’entre eux ayant un lien avec l’industrie de l’élevage de visons tandis que quatre cas provenaient de la communauté locale.

L’OMS a déclaré que les premières observations suggèrent que la présentation clinique, la gravité et la transmission parmi les personnes infectées sont similaires à celles d’autres virus SRAS-CoV-2 en circulation.

L’OMS a ajouté que les visons peuvent agir comme un réservoir de SRAS-CoV-2, en transmettant le virus entre eux, et présentent un risque de propagation du virus du vison aux humains, et les gens peuvent alors transmettre ce virus au sein de la population humaine.

«À mesure que les virus se déplacent entre les populations humaines et animales, des modifications génétiques du virus peuvent se produire», a déclaré l’OMS.

«Ces changements peuvent être identifiés par séquençage du génome entier, et une fois découverts, des expériences peuvent étudier les implications possibles de ces changements sur la maladie chez l’homme.»

Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading, a déclaré cette semaine qu’il était difficile de commenter les détails concernant les mutations car il ne semble pas y avoir de rapport ou de données sur la mutation du vison dans le domaine public.

“Mais l’idée que le virus mute dans une nouvelle espèce n’est pas surprenante car il doit s’adapter pour pouvoir utiliser les récepteurs de vison pour entrer dans les cellules et modifiera donc la protéine de pointe pour permettre que cela se produise efficacement”, a déclaré le professeur Jones.

«Le danger est que le virus muté puisse alors se propager à nouveau chez l’homme et échapper à toute réponse vaccinale qui aurait été conçue pour la version originale non mutée de la protéine de pointe, et non la version adaptée au vison.

«Bien sûr, la version vison peut ne pas bien se transmettre à l’homme, c’est donc un risque théorique, mais le Danemark prend clairement une position de précaution en visant à éradiquer la version vison afin que cette possibilité soit évitée ou rendue beaucoup moins probable», a-t-il déclaré.

Le professeur James Wood, chef du département de médecine vétérinaire à l’Université de Cambridge, a déclaré: «La véritable implication des changements dans la protéine de pointe n’a pas encore été évaluée par la communauté scientifique internationale et n’est donc pas claire.

«Il est trop tôt pour dire que le changement entraînera l’échec des vaccins ou de l’immunité.»