UNE

L’introduction en bourse de l’irbnb a aujourd’hui un prix encore plus élevé que ce que ses prévisions déjà stratosphériques nous laissaient croire.

En ce qui concerne le marché mercredi, la plateforme de location sera évaluée à 42 milliards de dollars.

N’oublions pas, c’était une entreprise qui n’a été créée qu’en 2007.

Si c’était un humain, il n’aurait même pas choisi ses options GCSE.

Il est donc juste de dire que l’évaluation est riche, comme on dit dans la ville.

La question est, trop riche?

Devriez-vous risquer votre durement gagné sur un stock à peine assez vieux pour avoir de l’acné?

Aussi bizarre que cela puisse paraître, pour moi, la réponse est oui. Même à ces prix:

:: Présence sur le marché et la marque

De nombreux ours sur l’évaluation d’Airbnb vous diront qu’il est gonflé comme un soufflé (avec des excuses à Elon Musk). Ils vous diront qu’il n’a pratiquement aucun atout à proprement parler, à part un tas de code qui constitue une plate-forme en ligne.

Il n’a rien à voir avec la présence épique, l’histoire ou l’expertise dans le monde de l’hôtellerie comme, par exemple, Marriott ou Hilton.

Cela signifie qu’il pourrait être facilement copié par ses rivaux et disparaître aussi rapidement qu’il l’a été, comme l’ont fait de nombreux sites de réservation d’hôtels en ligne dans les années 2000.

Par conséquent, il est totalement faux de le valoriser plus qu’un opérateur hôtelier établi.

Airbnb ne peut pas gérer des hôtels cinq, quatre ou même trois étoiles. Il n’a peut-être pas le premier indice sur la façon de plier un napperon ou sur les sandwichs à servir au goûter.

Plutôt que d’adopter le point de vue des anciens hôteliers sur ce que l’industrie hôtelière devrait offrir, elle préfère demander à ses clients ce qu’ils veulent.

Et c’est la sélection de chambres la plus grande, la moins chère et peut-être la plus originale dans le monde.

Il le fait rapidement et facilement, grâce à une technologie brillante et est devenu une marque tueur.

Posez-vous la question: pouvez-vous nommer une autre application mondiale de partage de propriétés? Je ne pensais pas.

Pouvez-vous penser à une autre marque qui a créé et dominé un secteur si profondément?

Je ne dis pas que le marché de l’hébergement est aussi grand que le marché créé par Amazon pour vendre, eh bien, tout, en ligne.

Mais la façon dont Amazon s’est maintenue et sa marque mondiale jusqu’à présent en avance sur toute opposition me semble un parallèle convaincant.

:: Il récupérera plus rapidement que le secteur hôtelier de l’effet Covid

Vous pourriez penser qu’un hôtel Marriott géant, avec une armée de nettoyeurs en uniforme pulvérisant toutes les surfaces en vue 24 heures sur 24, fournirait le genre d’environnement que les gens veulent quand ils choisissent un endroit pour rester ces jours-ci. Mais détrompez-vous.

Il s’avère qu’ils préfèrent rester dans un endroit où le moins de personnes possible se rassemblent. Parmi les hôtels, ce sont ceux qui ont les halls les plus petits et les plus automatisés.

Mais mieux encore, une maison privée où presque personne n’a été au cours des dernières 24 heures.

Airbnb a surperformé le reste du marché cette année lorsque les restrictions de voyage ont été levées.

:: L’impact de Covid sur les voyages de vacances sera relativement de courte durée

De nombreux investisseurs disent que les voyages prendront des années pour se remettre du coronavirus, car les gens ont été effrayés à l’idée de quitter leur propre pays.

C’est un argument, mais je suis beaucoup moins pessimiste.

Plus vraisemblablement, il me semble, c’est qu’il y a des millions – peut-être des centaines de millions – de personnes qui veulent désespérément voyager.

Ayant été enfermé à la maison, leurs années de césure ruinées, obligés de s’auto-isoler pendant des semaines, je parie que la demande de voyages va rebondir comme nous ne l’avons jamais vu une fois que les vaccins seront en place.

Lorsque les îles Canaries ont été ouvertes aux Britanniques en octobre, EasyJet a vu une augmentation de 900% de la demande de vols. Et ce n’est qu’une petite chaîne d’îles au large des côtes africaines. Imaginez la demande lorsque le reste du monde s’ouvre aux voyages.

Et les plus disposés à voyager en premier seront les jeunes, qui sont au cœur même du marché d’Airbnb.

:: Les bénéfices de l’entreprise s’améliorent

Il est vrai qu’Airbnb n’a jamais réalisé de profit sur une base annuelle. Ni l’un ni l’autre des actions technologiques les plus précieuses au monde.

Au troisième trimestre, il a gagné 219 millions de dollars, même si la nouvelle série de verrouillages au cours du trimestre en cours aura quelque peu tué cela.

Pendant Covid, il a subi un processus douloureux de réduction des coûts, notamment le licenciement d’un quart de son personnel.

Cela signifie que, lorsque le marché reprendra, une bien plus grande partie des revenus qui affluent tomberont dans les bénéfices. Cela pourrait bien entraîner une augmentation exponentielle des bénéfices dans les années à venir.

:: Les villes n’interdiront pas Airbnb

De nombreuses villes ont essayé d’arrêter ou de limiter la croissance explosive d’Airbnb de peur de perturber les marchés immobiliers locaux et de facturer les populations locales (c’est vrai – les Londoniens le voient tous les jours dans leurs quartiers).

Mais l’entreprise a géré ces situations avec assez de soin et continue de prospérer dans la plupart des villes malgré l’antipathie locale.

Comme Amazon et Uber, les habitants peuvent se plaindre d’eux, mais ils aiment toujours les utiliser, qu’ils soient propriétaires ou invités.

Peu d’autorités locales souhaitent éradiquer un service populaire.

:: L’évaluation n’est pas bien au-dessus des sites de réservation d’hôtels

Valoriser une entreprise est difficile dans le meilleur des cas. Quand il n’a rien à comparer, c’est quasiment impossible.

Airbnb devrait réaliser environ 4,2 milliards de dollars de ventes l’année prochaine, ce qui signifie que son flottant, tout en haut de la fourchette de prix, lui coûterait 10 fois les ventes.

C’est certainement plus élevé que Marriott et Hilton, dont les actions se négocient à trois ou quatre fois les revenus de 2021.

Mais ce n’est pas étrangement plus élevé que Booking Holdings, le propriétaire de Booking.com, qui négocie huit fois ses ventes.

Et Booking – une entreprise décente, l’esprit – a beaucoup de rivaux pour menacer son avenir.

Personne ne fait ce qu’Airbnb fait à grande échelle.

Le commentateur le plus divertissant sur les actions technologiques pour mon argent est le professeur new-yorkais Scott Galloway.

en relation

Il décrit Airbnb comme Airbnballer (un complément) et a récemment écrit: «Je crois que cette fois l’année prochaine, Airbnb sera la société hôtelière la plus précieuse au monde et l’une des 10 marques les plus fortes au monde.»

Il suggère d’évaluer cette entreprise à faible revenu et à forte marge comme une société de cartes de crédit – à 20 fois ou plus les revenus. Ce qui lui donne une juste valeur pour Airbnb de 100 à 120 milliards de dollars.

Cela semble assez fou.

Mais croyez-le ou non, 42 milliards de dollars ne le sont pas.