Kim Kardashian SKIMS montre sa silhouette voluptueuse! | .

La femme d’affaires Kim Kardashian a de nouveau surpris avec une photo simple qui, bien qu’elle soit assez simple, a laissé ses millions d’adeptes plus que choqués, alors qu’elle semble montrer sa silhouette audacieuse tout en portant deux pièces de sa marque bien connue. SKIMS qui met en valeur n’importe quelle partie de votre corps.

Kimberly Noel Kardashian West le nom complet de la belle star des réseaux sociaux a montré à maintes reprises pourquoi elle est une célébrité sur Internet, toute raison de partager une photo sur son compte Instagram est synonyme de richesse, comme il y en a qui disent qu’avec chaque message qu’elle publie rapporte un million de dollars.

Sans aucun doute Kim Kardashian et toute sa famille s’enrichit chaque jour, sa richesse n’est pas seulement due à sa popularité, avoir plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram est sûr que tout produit qu’il promeut deviendra immédiatement une tendance et un succès.

Il en va de même avec leurs entreprises et les produits qu’elles lancent sur le marché via leurs propres publications, qui ont immédiatement une réaction de leurs admirateurs tant dans les likes que dans les commentaires et surtout dans leurs portefeuilles car ils n’hésitent pas à acquérir tout ce qui la belle mondaine promeut.

A cette occasion et comme la belle femme d’affaires et future avocate le fait depuis longtemps, elle a décidé de promouvoir une partie de sa ligne SKIMS, qui, vous le savez bien, pour acquérir ses modèles, il faut d’abord s’inscrire et les demander sur demande, sinon il faudrait plus de temps pour les acquérir.

Ses modèles sont variés et s’adaptent aux besoins de ses clients, certains d’entre eux se déclinent en deux pièces comme le design qui Kim Kardashian está usando, pareciera un traje de baño por la forma sin embargo no lo es, otros diseños son completos, de una sola pieza, vienen en varios colores para adaptarse a los distintos tonos de piel que existen en el mundo, tal parece que Kim pernsó en tout.

Le design qu’elle utilise est marron, un haut bustier et des bikinis larges, elle porte un maquillage assez naturel et sobre, cependant elle ne cesse de paraître aussi audacieuse que possible, comme sur chacune de ses photographies.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Convient à tous les Skims.com Vanessa Beecroft Collection for @skims “, description tirée de sa photo.

Avec plus de deux millions 700 mille coeurs rouges Kim Kardashian Elle a de nouveau attiré l’attention des internautes grâce à sa silhouette voluptueuse, ce n’est pas pour rien qu’une icône de la mode et les énormes charmes à tel point qu’à plusieurs reprises on a vu comment les internautes eux-mêmes baptisent des mannequins ou des personnalités importantes du nom de ” Le Kim Kardashian “et la dénomination d’origine, du pays d’où ils viennent.

Pendant des années, le nom de Kim Kardashian a été synonyme de nombreux mots tels que controverse, beauté, argent, contouring entre autres, sa popularité est telle qu’elle est également considérée comme une source d’inspiration pour beaucoup, y compris sa propre famille.

Elle est actuellement mariée au rappeur Kanye West, mais il y a des rumeurs selon lesquelles le couple a décidé de se séparer malgré le fait d’avoir quatre beaux enfants ensemble, on dit que Kim Kardashian elle se concentre sur son entreprise, ses études et ses jeunes enfants.

Bien que le nom de la femme d’affaires soit constamment impliqué dans diverses controverses, elle parvient constamment à avancer, ses millions de fans la soutiennent dans chacune des décisions qu’elle a prises au fil des ans.

