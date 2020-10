Slack se prépare à introduire des histoires de type Instagram et de l’audio push-to-talk dans son logiciel de communication avant la fin de 2020. Les deux ajouts sont nés du passage au travail à distance pendant l’ère de la pandémie à laquelle nous nous adaptons tous. Slack espère que ces fonctionnalités pourraient réduire les appels vidéo constants ou les conversations texte inefficaces, et ramener les interactions impromptues au bureau que la plupart des gens n’ont pas vécues depuis des mois.

Alors que les histoires Instagram sont conçues pour partager vos expériences de la vie quotidienne avec vos amis et votre famille, les histoires de Slack ne concernent pas vraiment les vidéos de vos animaux de compagnie, la nourriture préférée ou les vacances. Slack considère les extraits vidéo comme un moyen pour les travailleurs à distance de s’enregistrer et de fournir des mises à jour de statut, par exemple, ou de définir l’agenda quotidien d’une équipe.

«Cela ressemble beaucoup aux histoires Instagram ou aux histoires de Snapchat, mais dans Slack», explique le PDG de Slack, Stewart Butterfield, dans une interview avec The Verge cette semaine. «Il y avait une blague qui disait que bientôt tous les logiciels l’auraient, et j’ai trouvé ça drôle à l’époque. Mais surtout pendant la pandémie, et la différence dans la façon dont nous abordons le travail en tant qu’entreprise, signifie que c’est une idée que le moment est venu.

Prototype de la fonctionnalité des histoires de Slack. Mou

«Au lieu d’avoir cette réunion quotidienne de 15 minutes, pouvons-nous enregistrer la vidéo plus tôt … et nous débarrasser de la réunion de 15 minutes?» demande Butterfield. Slack est toujours en train d’expérimenter et de prototyper la manière dont les histoires vont apparaître, mais ces courtes vidéos devraient apparaître à côté des chaînes, permettant aux gens de les utiliser comme un moyen de se connecter les uns avec les autres ou même comme une forme de mise à jour de statut. «C’est un peu plus une façon humaine de faire des mises à jour», dit Butterfield, et une façon plus informelle et flexible pour les gens de participer aux réunions sans avoir à en tenir une dédiée.

La visioconférence n’a jamais fait partie intégrante de Slack, et les fonctionnalités d’appel vidéo et audio directes de la société n’ont pas non plus été un point fort particulier, tout comme Zoom est entré dans le courant dominant. Cela a laissé Slack s’adapter à cette nouvelle ère où tout le monde saute soudainement sur plus d’appels vidéo pour le travail et même les activités sociales. Slack s’est associé à Amazon plus tôt cette année pour passer à Chime pour les appels vocaux et vidéo, et maintenant il expérimente des fonctionnalités au-delà des appels vidéo traditionnels.

«La visioconférence ne va évidemment pas disparaître, mais je pense que c’est un héritage des 20 dernières années de communications unifiées en tant que catégorie», explique Butterfield. «Je pense qu’au cours des 20 prochaines années, en particulier compte tenu de ce qui se passe avec nos appareils mobiles en tant que consommateurs, je pense que nous avons besoin d’espace pour plus que la simple visioconférence comme moyen de communication vocale et vidéo.»





Prototype de la fonction audio toujours disponible de Slack. Mou

Parallèlement à la nouvelle fonctionnalité d’histoires, Slack prévoit également d’introduire l’audio instantané. Il fonctionnera de la même manière que le push-to-talk, en tant que fonctionnalité permettant des appels spontanés avec des collègues au sein des canaux.

«L’idée est que nous avons déjà des canaux … démarrer un appel ou planifier un appel peut sembler assez lourd alors que lorsque nous étions tous au bureau, penché ou criant à quelqu’un à quelques bureaux de distance avec une question, cela semble très léger, donc nous essayons de recréer cela », dit Butterfield.

Cet audio toujours disponible semble fonctionner comme un appel Discord, où il y a toujours des canaux vocaux disponibles dans lesquels les gens peuvent entrer et sortir et voir des collègues en ligne et discuter. «L’idée est que l’appel n’est pas quelque chose qui commence et s’arrête, c’est quelque chose que vous entrez et sortez et l’appel est toujours là en permanence associé au canal», explique Butterfield.

Cela semble être une fonctionnalité idéale pour les équipes plus petites et plus agiles où vous devez rapidement vous blottir et discuter d’un projet ou d’une idée, sans planifier le temps d’un appel vidéo complet. «Ce n’est pas quelque chose qui va se faufiler sur les gens, c’est destiné à une participation très spécifique», dit Butterfield. “Il est destiné aux équipes généralement petites qui travaillent très étroitement les unes avec les autres sur un problème spécifique.” La voix peut également transmettre plus de nuances qu’une conversation Slack textuelle typique.

Ces deux nouvelles fonctionnalités audio et vidéo sont encore en phase de prototype chez Slack, mais Butterfield dit qu’elles devraient arriver «à un moment donné cette année». Avec seulement quelques mois de l’année 2020, il est prudent de dire que ces fonctionnalités arriveront certainement bientôt, mais elles pourraient être marquées comme bêta ou se déployer progressivement.