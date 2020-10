Snap tient sa promesse d’apporter de la musique à Snapchat et se prépare pour rivaliser encore plus avec TikTok et Instagram. La société a annoncé aujourd’hui que les utilisateurs iOS du monde entier pourront inclure de la musique populaire dans leurs clichés. Il a déjà apporté la fonctionnalité aux personnes en Nouvelle-Zélande et en Australie et a déclaré en août qu’il apporterait de la musique dans plus de régions cet automne. Snap ne mentionne pas quand les sons peuvent être disponibles sur les appareils Android.

La société a également déclaré aujourd’hui qu’elle testera la possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres sons, et que cette fonctionnalité sera déployée dans le monde entier dans les mois à venir. Snap n’aura toujours pas de flux comme TikTok qui diffuse du contenu musical viral, comme des danses ou des mèmes, aux utilisateurs et se concentre plutôt sur ses partenariats avec de grands éditeurs et des réseaux sociaux plus étroits entre les utilisateurs.

Si une personne reçoit un cliché avec des sons, elle peut balayer vers le haut pour afficher la pochette de l’album, le titre de la chanson et le nom de l’artiste. Ils peuvent également appuyer sur le lien «Écouter cette chanson» pour écouter la chanson complète sur d’autres plates-formes de streaming, notamment Spotify, Apple Music et SoundCloud.

Snap ne dit pas quelle est la taille de son catalogue musical, si ce n’est le qualifiant de «robuste et organisé». Il indique également que ses accords de licence couvrent des morceaux de Warner Music Group, d’Universal Music Publishing Group, de Warner Chappell Music, de BMG Music Publishing, etc.

Dans l’ensemble, Snap tarde à apporter de la musique sur sa plate-forme. Instagram a introduit des autocollants musicaux pour Stories en 2019 et a déployé son concurrent direct TikTok, Reels, en août. Pendant ce temps, TikTok a continué de gagner du terrain auprès de la fidèle base d’utilisateurs adolescents et jeunes adultes de Snap, ce qui signifie que Snap pourrait perdre son avantage si ces utilisateurs s’en tiennent à TikTok au lieu de vérifier ou de publier sur Snapchat. Snap devait au moins apporter de la musique sur sa plate-forme pour suivre le rythme de ses concurrents et rester pertinent, même si seuls les utilisateurs iOS y ont accès au début.