Saturday Night Live diffusera un nouvel épisode le samedi 7 novembre, quelques jours à peine après le jour des élections, a annoncé jeudi NBC. Ce sera un sixième week-end consécutif sans précédent avec un nouvel épisode de la longue série de sketchs. Saturday Night Live a d’abord annoncé son intention de lancer la saison 46 avec cinq nouveaux épisodes consécutifs, ce qui était déjà un record.

SNL a lancé sa 46e saison plus tard que d’habitude, en raison de la pandémie de coronavirus, laissant le spectacle sans possibilité de prendre une semaine avant les élections. Les épisodes consécutifs se poursuivront ce week-end, avec la chanteuse Adele comme animatrice et la guitariste HER comme interprète musicale. Il y aura un autre épisode le 31 octobre, mais aucun invité n’a encore été annoncé. NBC n’a pas non plus annoncé d’invités pour le 7 novembre. Cependant, Jim Carrey est apparu en tant que candidat démocrate à la présidence Joe Biden dans chaque épisode, aux côtés de l’ancienne castmemeber SNL Maya Rudolph en tant que colistière de Biden, la sénatrice de Californie Kamala Harris. Alec Baldwin est revenu pour jouer le président Donald Trump.

Dans une interview avec le New York Times avant le début de la nouvelle saison, le créateur de SNL, Lorne Michaels, a admis qu’il n’était pas sûr lui-même si la série pouvait faire autant de nouveaux épisodes d’affilée. “Nous ne savons pas que nous allons pouvoir y parvenir”, a déclaré Michaels, qui est producteur exécutif, au Times. “Nous allons être aussi surpris que tout le monde quand cela continuera.”

L’ensemble du SNL a été étroitement contrôlé pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a déjà conduit à un changement majeur cette saison. La chanteuse country Morgan Wallen devait se produire le 10 octobre, mais a été remplacée par Jack White après que Wallen ait été vu traîner sans porter de masque le week-end avant le spectacle. L’émission a été autorisée à un nombre très limité de membres du public et les membres de la distribution ont porté des masques entre les croquis. Toutes les personnes impliquées dans l’émission sont testées pour le virus, a déclaré Michaels.

La décision de Michaels de jeter Carrey comme Biden a été critiquée trois semaines après le début de la saison. Bien que la performance de Carrey ait été bien accueillie dès le début, d’autres ont critiqué la façon dont il décrit l’ancien vice-président. Avant le début de la saison, Michaels a défendu le casting d’un acteur non-SNL dans le rôle. “Chaque fois qu’il a fini [SNL], il a toujours réussi avec brio, et je pense que ce qu’il apportera à cette partie sera stupéfiant et transcendra peut-être la comédie “, a déclaré Michaels.” Parce que nous sommes dans une période où la comédie n’en est qu’une partie. “