Saturday Night Live a attaqué ce week-end l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, pour les images qui le montrent en train de harceler sexuellement une jeune femme. Giuliani a été exposé dans la nouvelle suite de Borat en essayant d’initier une rencontre sexuelle avec une fille qu’on lui avait dit avoir 15 ans. SNL a fait référence à la scène choquante à la fois dans l’ouverture à froid et dans un segment “Weekend Update” sur l’émission de cette semaine.

Dans Borat Subsequent Moviefilm, Giuliani retourne dans une chambre d’hôtel avec l’actrice Maria Bakalova, 24 ans, qu’il croit être une journaliste en herbe. Le film le montre allongé sur le lit, défaisant son pantalon et se touchant apparemment avant que Sacha Barron Cohen ne fasse irruption dans le personnage de Borat pour l’empêcher d’aller plus loin. Giuliani prétend maintenant qu’il ne faisait que rentrer sa chemise dans cette séquence, et sur SNL, Kate McKinnon a fait son impression de Giuliani “rentrant sa chemise” – vigoureusement.

“Ce n’est pas à quoi ça ressemble!” la parodie Giuliani a dit sur SNL. “Mon micro était coincé … sur mes couilles. Est-ce un autre Borat? Tu dois me dire si c’est un Borat!”

L’ouverture à froid s’est également moquée des récentes allégations de Giuliani contre le fils de Joe Biden, Hunter Biden, que le croquis a qualifié de théories du complot. Pendant ce temps, dans le segment d’actualité “Weekend Update”, l’écrivain et co-animateur Colin Jost s’est également moqué de Giuliani.

“Vous savez aussi que la politique en 2020 est stupide alors que certains des meilleurs journalisme d’investigation sont réalisés par Borat”, a-t-il déclaré. “Rudy Giuliani nie avoir fait quelque chose de mal après une scène controversée dans le nouveau film Borat, dans laquelle il est seul dans une chambre d’hôtel avec une journaliste, pose sa main dans son pantalon et semble commencer à se toucher.”

“Malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer la vidéo”, a poursuivi Jost, “non pas parce qu’elle enfreint les normes, mais parce que quiconque la regarde meurt en sept jours. Giuliani s’est défendu en expliquant qu’il devait s’allonger sur le lit pour rentre sa chemise, ce qui, je pense, est une véritable ligne de frappe pour une blague “yo mama’s so fat”.

La scène de Giuliani dans le nouveau film Borat a été tournée à New York en juillet, et à l’époque Giuliani se vantait aux journalistes que Cohen ne «l’avait pas» comme il avait trompé d’autres personnalités publiques avec ses singeries improvisées. Dans la scène, Cohen a fait irruption dans la chambre d’hôtel dans un costume élaboré et a crié: “elle a 15 ans, elle est trop vieille pour toi!”

Borat Subsequent Moviefilm se concentre sur la tentative de son personnage principal de marier sa fille – jouée par Bakalova – à un homme politique américain, afin de construire une relation favorable avec les États-Unis. Il est maintenant disponible sur Amazon Prime Video.