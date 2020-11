Saturday Night Live entame son sixième épisode consécutif cette saison samedi soir, ajoutant un plafond à une semaine électorale qui en a gardé beaucoup à l’écart jusqu’à aujourd’hui. Joe Biden a été annoncé vainqueur de l’élection de 2020, prononçant son discours de victoire plus tôt samedi soir. SNL a suivi la course houleuse au cours de ces dernières semaines, invitant Jim Carrey et Maya Rudolph à jouer le président et le vice-président élu cette saison.

Le duo a repris la scène pour l’ouverture à froid malgré un retard dû au match de football de Notre Dame-Clemson. Après une courte intro de Wolf Blitzer et John King de CNN, jouée par Beck Bennett et Alex Moffatt. Carrey en tant que Biden a pris la scène en premier pour encourager la victoire électorale, suivie de Rudolph en tant que Harris avec son spectacle impertinent qui a défini son interprétation du personnage. Peu de temps après, Alec Baldwin est apparu dans le rôle de Donald Trump pour prononcer son propre discours de victoire et jouer solennellement du piano sur l’air de “Macho Man” de The Village People.

🔜 pic.twitter.com/fMCZeimbug – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 8 novembre 2020

Carrey a réussi à voler la vedette, bien qu’après le retour de l’attention sur Biden et Harris. Il a canalisé un petit Ace Ventura pour appeler Trump un perdant de la mode des marques. Ce n’était pas une ouverture énervée, mais c’était un plafond attendu pour une semaine stressante.

L’épisode post-électoral était un ajout spécial annoncé il y a quelques semaines, avec Dave Chappelle annoncé comme hôte peu de temps après son ajout et Foo Fighters ajouté plus tôt cette semaine. Chappelle a accueilli la dernière SNL post-électorale en 2016, ce qui a laissé beaucoup de temps à réfléchir en raison de l’incertitude entourant la course à la présidentielle à l’époque.

Chappelle devrait avoir un accueil plus positif pour son monologue cette fois-ci. En 2016, il a tristement déclaré que Donald Trump méritait une chance tout en rappelant sa visite à la Maison Blanche pendant le mandat du président Barack Obama.

“J’ai vu tous ces visages noirs, et Bradley [Cooper], et j’ai vu à quel point tout le monde était heureux – ces gens qui avaient été historiquement privés de leurs droits. Et cela m’a donné de l’espoir. Et cela m’a rendu fier d’être un Américain. Et cela m’a rendu très heureux des perspectives d’avenir de notre pays », a déclaré Chappelle dans son monologue.« Alors dans cet esprit, je souhaite bonne chance à Donald Trump. Et je vais lui donner une chance. Et nous, historiquement privés de leurs droits, demandons qu’il nous en donne un aussi. “

Avec la défaite de Trump aux élections de 2020, Chappelle a un objectif différent à plaisanter dans son premier match. Il peut aussi plaisanter un peu sur lui-même, ce qui est toujours le bienvenu. Pour Foo Fighters, il s’agit du huitième voyage à 30 Rock pour une performance.