Ce week-end, Saturday Night Live s’en est pris à son réseau domestique, NBC, pour avoir accueilli l’événement «Town Hall» du président Donald Trump plus tôt cette semaine. L’émission de variétés se moquait de NBC pour sa contribution à faire de Trump une célébrité en premier lieu à travers The Apprentice, et pour son histoire de donner une plate-forme à d’autres hommes problématiques. Comme l’a dit le co-animateur Michael Che: “Que puis-je dire? Nous avons un type.”

Che était perplexe alors que le public riait et gémissait tout à la fois. L’image au-dessus de son épaule montrait des photos de presse de Trump côte à côte avec Matt Lauer depuis le sommet de ses jours de TODAY Show et Bill Cosby à la hauteur de The Cosby Show. Il a poursuivi: “Pour qui sont ces mairies? Je veux dire, qui est toujours sur la clôture de cette élection? Que vous votiez pour Trump ou Biden, vous avez définitivement pris votre décision il y a longtemps, et vous” vous n’en êtes probablement pas ravi. “

L’expression de Che combinée aux aboiements de rire du co-animateur Colin Jost montrait clairement que la blague aux frais de NBC frappait un peu près de chez nous. Ils ne sont pas les premiers à critiquer le réseau pour avoir contribué à la renommée de Trump au cours des deux dernières décennies – d’autant plus que certaines des déclarations fiscales du président ont été obtenues par le New York Times le mois dernier. Les documents ont montré que bon nombre des radiations et des stratagèmes d’évasion fiscale de Trump étaient liés à son émission de téléréalité, The Apprentice.

Le fait que NBC News ait organisé son hôtel de ville ne convenait pas non plus à beaucoup. Certains critiques ont fait valoir que Savannah Guthrie était allé doucement avec le président sortant, et le Miami Herald a rapporté que la tristement célèbre “dame de la tête” par dessus l’épaule de Trump n’était en aucun cas un électeur indécis. Mayra Joli a mené une campagne du Congrès pro-Trump, l’a approuvé sur les réseaux sociaux et n’a fait aucun secret à ce sujet. Cela a conduit à des questions quant à savoir si NBC avait vérifié leur public supposé “indécis” du tout.

SNL est dans un sprint total vers l’élection présidentielle de 2020, avec un nouvel épisode chaque week-end d’octobre. Cependant, jusqu’à présent, chaque émission a suscité de plus en plus de critiques sur leur traitement de la politique, les téléspectateurs des deux extrémités du spectre politique décriant l’émission comme étant biaisée et injuste. Ce week-end, en particulier, beaucoup ont critiqué l’impression de la star invitée Jim Carrey sur l’ancien vice-président Joe Biden.

Néanmoins, le spectacle continue. Un nouvel épisode de SNL débute le 24 octobre à 23 h 30 HE sur NBC. L’élection présidentielle de 2020 a lieu le mardi 3 novembre.