Saturday Night Live s’est moqué de son collègue émission The Voice ce week-end, soulignant que les juges reflètent parfaitement les données démographiques cibles pour les publicités de la campagne. Au cours du segment “Weekend Update”, Colin Jost a cité une analyse selon laquelle l’ancien vice-président Joe Biden pourrait gagner la Géorgie à l’élection présidentielle de 2020, “s’il parvient à réunir une coalition d’électeurs noirs, de femmes blanches et d’électeurs ruraux”.

“Donc, en gros, The Voice,” dit Jost avec une expression de pan coupé. L’image à côté de lui montrait ensuite trois des juges du concours de chant de cette année – John Legend, Gwen Stefani et Blake Shelton. Les trois stars de la musique étaient un match étrange pour la population cible de Biden, en supposant que la célébrité de la musique country de Shelton en faisait un remplaçant légitime des «électeurs ruraux». Le public a bien ri de la blague et, en voyant le lien, quelques applaudissements dispersés ont également éclaté.

The Voice a beaucoup parlé de blagues et de discussions sur l’élection présidentielle de 2020, car l’émission s’appuie sur les votes du public pour déterminer le meilleur chanteur de chaque épisode. De nombreux satiristes politiques ont plaisanté sur le fait que si seulement la sélection des élus obtenait le même niveau d’engagement que des émissions de téléréalité comme celle-ci, les élections pourraient se dérouler beaucoup plus sans heurts.

Blagues à part, Jost citait une véritable analyse politique de l’élection en Géorgie, et le dernier rapport indique que cela se passe bien pour Biden. Selon NBC News, l’État enregistre un taux de participation record des électeurs en général, avec un afflux de nouveaux électeurs ou d’électeurs qui ont voté pour la première fois depuis des années. En particulier, la participation de plus de Noirs américains que d’habitude semble jouer en faveur de Biden.

Un candidat démocrate à la présidentielle n’a pas remporté l’État de Géorgie depuis 1992, mais il y a une chance très réelle que Biden brise cette séquence. La responsable du Parti démocrate de Géorgie, Adrienne White, a expliqué comment les défenseurs avaient contacté les nouveaux électeurs en les «invitant» «à participer à ce processus».

“Il y a eu un changement de culture ici entièrement axé sur l’implication des gens, avec les valeurs du Parti démocrate, qui n’avaient pas été invités dans le processus de vote. Et maintenant, nous avons invité tellement de nouvelles personnes dans ce processus”, a déclaré White. “Certaines de ces personnes sont ici parce que nous les avons amenées ici. D’autres sont arrivées de manière organique, parce qu’elles ont vu à quoi ressemble vraiment le chaos à la présidence, en particulier pendant la pandémie.”

Alors que des millions de votes ont déjà été exprimés tôt ou par courrier, le jour du scrutin 2020 est le mardi 3 novembre. Cependant, étant donné le volume de bulletins de vote absents qui doivent être comptés, les résultats peuvent ne pas être clairs avant des jours voire des semaines après cette.