Saturday Night Live a inclus deux hommages à Eddie Van Halen ce week-end, dans son premier épisode depuis le décès de la légende du rock ‘n roll. Van Halen est décédé le 6 octobre 2020 des suites d’un cancer de la gorge. SNL et l’animateur de cette semaine, Bill Burr, l’ont honoré pendant l’émission.

Les fans ont noté le premier clin d’œil à Van Halen lors de l’une des transitions entre les pauses publicitaires. Après avoir flashé une carte de titre avec Burr dessus, l’écran s’est coupé en un point culminant de la performance de Van Halen en tant qu’invité musical sur SNL en 1987. Face à la caméra pour un coup triomphant, Van Halen a joué à une vitesse aveuglante, en tapant sur la frette avec les deux mains. Plus tard, alors que l’épisode se terminait, Burr a crié la légende du rock avant le générique. “Repose en paix Eddie Van Halen!” appela-t-il alors que la caméra s’éloignait.

Les fans ont été touchés par ces petits gestes pour Van Halen, qui a été une icône musicale et culturelle pendant des décennies. L’invité musical de cette semaine, Jack White, a également rendu un subtil hommage à Van Halen. Pour sa deuxième performance de la nuit, White a joué sur une guitare bleue distincte, dont il a expliqué sur Instagram qu’elle était un modèle d’Eddie Van Halen.

Le fils de Van Halen, Wolfgang Van Halen, a été le premier à confirmer publiquement son décès la semaine dernière. Dans un message sincère sur Twitter, il a écrit: “Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et difficile bataille contre le cancer. Il était le meilleur père. Je pourrais jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Je t’aime tellement, Pop. “

Van Halen a eu de nombreux problèmes de santé au cours des trois dernières décennies, dont beaucoup découlaient de ses antécédents de toxicomanie et de toxicomanie. En 2007, son ex-femme Valérie Bertinelli a même cité ses addictions comme une grande raison de leur rupture. Il s’est rétabli d’un cancer de la langue en 2002, mais en 2019, il a révélé que le cancer avait à nouveau élevé la tête cinq ans auparavant.

Van Halen est décédé au centre de santé de Saint John à Santa Monica, en Californie, avec son fils, sa femme et son frère à ses côtés. Les fans sont toujours en deuil et envoient leur amour à sa famille sur les réseaux sociaux, et beaucoup revivent également ses plus grandes performances.