Saturday Night Live est revenu ce week-end après un marathon débutant la saison 46, avec six épisodes consécutifs pour démarrer la saison. L’émission de ce week-end a commencé par une autre esquisse politique, Kate McKinnon jouant l’avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani. Le croquis parodia les tentatives répétées de Giuliani pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, malgré le manque de preuves d’une fraude électorale généralisée.

Le croquis a été réalisé lors d’une audience du Sénat de l’État du Michigan, à commencer par Cecily Strong en tant que témoin que beaucoup pensaient ivre lors de l’audience de mercredi. Giuliani, qui a pété, a amené un autre témoin joué par Heidi Gardner. Elle a joué un témoin qui a prétendu qu’elle «avait mangé» des bulletins de vote parce qu’un démocrate s’était arrêté et avait servi des «spaghettis de vote». Mike Lindell (Beck Bennett) a également déclaré que les démocrates remplissaient des oreillers avec des bulletins de vote. Un autre témoin, joué par Alex Moffatt, a affirmé avoir vu des extraterrestres remplir les bulletins de vote pour Biden. Chloe Fineman a également joué le personnage de Nicole Kidman dans The Undoing.

L’épisode du 5 décembre est le premier de trois épisodes consécutifs, les trois derniers de l’année. Jason Bateman, star de Arrested Development, était l’hôte, chronométré avec son plus récent projet, A Teacher. Bateman ne joue pas dans la nouvelle série FX sur Hulu mais est un producteur exécutif du projet. Bateman a également récemment joué dans The Outsider de HBO et dans Ozark de Netflix. Il était producteur exécutif sur Kidding, la série de courte durée Showtime avec Carrey.

La star montante de la country Morgan Wallen était l’invitée musicale. Wallen était à l’origine censé se produire lors de l’épisode du 10 octobre, mais a été remplacé par Jack White après que Wallen ait violé les protocoles de coronavirus en faisant la fête en Alabama quelques jours avant l’épisode. Wallen s’est excusé de ne pas avoir suivi les protocoles en octobre. “Je tiens à m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe de m’avoir apporté ces opportunités, et je les ai laissées tomber”, avait-il déclaré à l’époque. «Et, sur une note plus personnelle, je pense que j’ai un peu de croissance à faire. Vous savez, je pense que je me suis un peu perdu. J’ai essayé de trouver de la joie aux mauvais endroits, et, je n’ai pas Je sais, ça m’a laissé moins de joie. Alors je vais essayer de travailler là-dessus. “

NOUS SAVONS TOUS QUE C’ÉTAIT GONNA BE CECILY LMAO #SNL pic.twitter.com/ZdRKtJINmU – Megan Thee Pachon ➐ (@cevanswhores) 6 décembre 2020

L’épisode du 12 décembre sera animé par l’acteur Timothee Chalamet avec Bruce Springsteen et le E Street Band. Le 19 décembre, l’ancien membre de la distribution SNL, Kristen Wiig, qui joue dans Wonder Woman 1984, animera. Dua Lipa devrait se produire. La chanteuse de “Future Nostalgia” devait se produire en mars, à peu près au moment de la sortie de son dernier album, mais l’épisode a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Cecily Strong, je t’aime! Kate McKinnon, tu es mon héros! Vous l’avez tué! Thabks pour avoir rendu cette folie un peu plus facile à gérer !!!! #snl – mandy fleming (@lucindafortoday) 6 décembre 2020

MEILLEURE OUVERTURE À FROID JAMAIS 🤣🤣🤣👏🏼👏🏼👏🏼 tellement de gens au hasard venant dans la salle d’audience m’ont fait roulergggg #SNL – 🎄𝕵𝖎𝖓𝖌𝖑𝖊 𝕭𝖊𝖑𝖑 𝕽𝖆𝖖²⁸🎄 (@ raflocruz99) 6 décembre 2020

