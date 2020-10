SNL revient samedi avec la première de la saison 46, animée par le comédien Chris Rock. Cet épisode marque le premier de plusieurs dans le studio new-yorkais depuis l’épisode du 7 mars mettant en vedette Daniel Craig, et il prépare le terrain pour deux autres animateurs très attendus. Le comédien Bill Burr et l’actrice Issa Rae animeront les deux prochains épisodes.

Selon Deadline, l’épisode de Burr sera diffusé le 10 octobre et mettra en vedette la star de la country Morgan Wallen en tant qu’invité musical. Rae montera sur scène la semaine suivante (17 octobre) pendant que Justin Bieber fournira de la musique. Ces apparitions dans la série de comédies de croquis NBC de longue date seront les premières pour Burr, Rae et Wallen. Bieber, quant à lui, fera son quatrième déplacement sur l’étape SNL.

Je n’ai pas eu de plans pour le samedi soir depuis une minute … pic.twitter.com/1aiScBxofu – Issa Rae (@IssaRae) 2 octobre 2020

«Je suis terriblement excité à propos de ce SNL avec Bill Burr – si mérité – je ne peux pas attendre – pas plus que mes amis parce qu’ils en ont assez de me le dire à tout le monde. Ne craignez pas Bill! SNL POUR LA GAGNER AVEC BILL BURR!” une personne a commenté tout en exprimant son enthousiasme pour les choix. Plusieurs autres étaient d’accord avec le sentiment et ont proclamé que les deux prochains épisodes seraient très agréables.

Comédien de longue date avec six émissions spéciales, Burr s’est bâti une réputation comme l’un des plus grands noms de la comédie. Il a également participé à des projets très réussis en tant qu’acteur et écrivain. Il a eu un rôle récurrent dans Breaking Bad et Kroll Show, ainsi que des rôles clés dans The Mandalorian, The Heat et Date Night. Burr a également créé la série animée Netflix F Is for Family.

Rae est le créateur, star et producteur exécutif de la série comique HBO Insecure. La série est extrêmement populaire et comportera une cinquième saison à partir de 2021. De même, elle a été la productrice exécutive de projets, notamment First et The Choir. Rae est également resté occupé en tant qu’acteur avec des rôles dans The Lovebirds, The Photograph et The Hate U Give.

Fait intéressant, Burr et Rae sont devenus moins discutés après la nouvelle. La majorité des utilisateurs de Twitter souhaitaient plutôt discuter de Bieber. Certains ont dit qu’ils étaient enthousiasmés par le retour du chanteur dans la série tandis que d’autres ont proclamé qu’il était temps de trouver un acte musical différent.

Les trois derniers épisodes de la saison 45 étaient des épisodes spéciaux de SNL at Home, où les membres de la distribution filmaient des croquis de leurs maisons. Pour la saison 46, le spectacle reviendra en studio pour la première fois depuis mars. SNL aura une audience “limitée” en studio pour ses épisodes d’octobre, et l’équipe “travaillera en étroite collaboration” avec le gouverneur de New York Andrew Cuomo pour assurer la sécurité de tous. SNL diffusera cinq nouveaux épisodes consécutifs en direct, à partir de samedi et se poursuivant les 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre et 31 octobre.