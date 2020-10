Saturday Night Live s’est moqué d’Ellen DeGeneres et de Drew Barrymore à la fois ce week-end dans la première de la saison de la série de sketchs. Un croquis numérique mettait en vedette Chloe Finneman jouant Barrymore dans une publicité pour son nouveau talk-show en tant que «nouveau visage pendant la journée». Les écrivains ont décroché quelques blagues sur les controverses sur le lieu de travail entourant DeGeneres au cours de l’été.

“Après avoir vu ce qui s’est passé avec Ellen, nous avons pris un virage difficile dans l’autre sens”, a expliqué l’annonceur voix off dans cette publicité fictive. Finneman a ensuite déclaré: “Je suis comme vous – une star de cinéma mère-mère de BoHo à l’esprit libre depuis l’âge de six ans!” Plusieurs autres blagues tournaient autour du fait que Barrymore était déconnecté de son public et des travailleurs américains, mais le coup le plus dur à Ellen est venu en abordant le traitement de Barrymore à l’égard de l’équipe dans son émission.

“Et ne vous inquiétez pas qu’elle soit méchante avec l’équipage”, a déclaré l’annonceur, “ils disent qu’elle maintient un contact visuel trop longtemps et qu’elle est trop émotionnelle!” Au même moment, Finneman a essayé d’embrasser un caméraman, en disant “Je suis un étreignant, je suis un étreignant”, tandis que l’homme masqué reculait, les bras écartés. Finalement, Finneman s’est attaqué à l’homme alors que sa garde était baissée.

Le sketch a montré à quel point le sentiment du public à l’égard des célébrités riches a changé récemment et indique peut-être que le public est fatigué par les talk-shows en général. Cependant, il n’a pas nécessairement parié contre le spectacle en plein essor de Barrymore. À la fin, l’annonceur a lu le slogan: “Le Drew Barrymore Show – vous êtes de toute façon dans votre lit. Regardez-le!”

Jusqu’à présent, DeGeneres n’a pas répondu aux fouilles évidentes du sketch lors de son émission, mais la vraie vie de Barrymore. Dans un tweet dimanche matin, elle a commenté: “[Chloe Finneman] est la meilleure chose. J’adore SNL depuis aussi longtemps que je sache, et aussi [The Drew Barrymore Show] apporté à la fête est tellement amusant. Honoré d’en faire partie. PS [Drew’s News] cœurs [Weekend Update]. “

Le Drew Barrymore Show est un nouveau talk-show de jour de CBS TV, créé pendant la pandémie de coronavirus et mettant en vedette Barrymore presque seul dans son studio. Depuis sa création le mois dernier, la série a déjà généré plusieurs vidéos virales en ligne, les fans se demandant à qui la série est censée plaire. Le comportement excentrique de Barrymore a frappé de nombreux critiques comme un mauvais ajustement pour le climat télévisuel d’aujourd’hui.

Le Drew Barrymore Show est diffusé en semaine sur CBS. Saturday Night Live sera de retour chaque week-end ce mois-ci à 23h30 HE sur NBC.