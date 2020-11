L’épisode Saturday Night Live de ce week-end est peut-être tombé le jour d’Halloween, mais le froid ouvert était strictement politique. Bien que les écrivains n’aient pas d’événement unique facile à parodier comme un débat ou une mairie à pamphlet, ils ont tout de même trouvé un moyen de mettre en évidence les différences entre le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, joué par Jim Carrey, et le président Donald Trump. Carrey’s Biden a ouvert le spectacle avec un message spécial d’Halloween pour les électeurs de Trump. Le croquis comprenait également une référence aux questions sur la santé du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

Dans l’esquisse, Carrey’s Biden a commencé par essayer de calmer les inquiétudes des Américains concernant les résultats des élections. Il voulait lire une histoire effrayante, en prenant d’abord un exemplaire du livre de Donald Trump Jr. Triggered avant de décider que c’était “un peu trop effrayant”. Il a choisi The Raven d’Edgar Allen Poe, bien que ce soit une version très différente. Kate McKinnon est entrée dans la bibliothèque sous le nom d’Hillary Clinton, qui a continué à rappeler à Biden que les démocrates avaient «perdu avant». Biden lui a dit de cesser d’être un frein, mais Clinton a continué à lui rappeler tous les problèmes passés. “Cette fois, c’est différent. Je peux gagner! Les gens savent que j’ai un plan”, a déclaré Biden. «Mais votre véritable avantage est que vous n’êtes pas une femme, vous êtes un homme! Lui rappela Clinton.

Clinton a quitté la scène, pour être remplacé par Nate Silver (joué par Mickey Day). Biden a déclaré qu’il avait noté que les 538 sites Web de Silver lui montraient de l’avance, mais Silver a rappelé à Biden qu’il était tout à fait possible que Trump puisse gagner. “Je vais juste partir parce que je pense que ce pays est hanté”, a déclaré Silver. “Ce pays n’est pas hanté!” Dit Biden. “Nous devons juste nous rassembler comme deux fesses pour arrêter la merde.” Ensuite, Ice Cube (Kenan Thompson) et Lil Wayne (Chris Redd) se sont présentés pour dire qu’ils votaient pour Trump à cause des impôts.

La course de Biden a été faite, la sénatrice de Californie Kamala Harris (Maya Rudolph) s’est présentée. Biden a dit qu’il était confiant, à quel point McConnell (Beck Bennett) est intervenu. McConnell a affirmé qu’il “tirait” pour Biden, ce qui a incité McConnell à donner deux pouces vers le haut, montrant ses mains violettes. “Fondamentalement, mon sang me déteste tellement; il essaie de quitter mon corps”, a déclaré McConnel. “Soit ça, soit je cherche un moyen de sortir de mon Horcruxe.” Le croquis s’est terminé avec Biden et Harris essayant d’offrir quelques mots de confiance et exhortant les gens à voter. En réalité, McConnell a nié avoir des problèmes de santé majeurs et a ri des questions sur sa santé.

L’épisode du week-end dernier a débuté par un autre croquis de débat, visant le dernier débat présidentiel de Biden et Trump. Les écrivains de la SNL se sont moqués de plusieurs moments mémorables du débat de Nashville, y compris Trump insistant sur le fait que le pays “tournait le coin” sur la pandémie de coronavirus, malgré l’augmentation des cas et des décès. “Nous faisons super”, a plaisanté Trump de Baldwin. “Nous tournons le coin. En fait, nous arrondissons tellement de virages, nous avons fait le tour du pâté de maisons et nous sommes de retour là où nous avons commencé en mars!” Maya Rudolph a joué le modérateur du débat, la journaliste de NBC News Kristen Welker, qui avait une carte de bingo Biden qu’elle marquait chaque fois que Biden faisait l’une de ses remarques préférées.

Saturday Night Live de ce week-end est le cinquième nouvel épisode consécutif de l’émission, un record pour la longue série de sketchs. Ce record sera prolongé le samedi 7 novembre, lorsque Lorne Michaels et son équipe mettront sur pied un autre spectacle. Ce week-end, l’humoriste John Mulaney a accueilli, marquant sa quatrième fois au total et la deuxième fois en 2020. Les Strokes sont l’invité musical, et ils font également leur quatrième apparition dans la série. Le groupe fait la promotion de son dernier album, The New Abnormal, sorti en avril.