Saturday Night Live sort les gros canons de son épisode d’Halloween, qui marquera également le cinquième épisode consécutif de l’émission sans interruption. La série de sketchs comiques a fait appel au comédien John Mulaney pour animer ce qui sera sa quatrième sortie dans ce rôle. Il ne sera pas seul, bien sûr, car l’invité musical de la soirée sera The Strokes, à New York.

Mulaney, l’un des scénaristes de la série de 2008 à 2012, a accueilli chacune des trois dernières saisons, avec des camées supplémentaires (et deux nominations aux Emmy pour son travail) en cours de route. Ce sera la deuxième fois qu’il accueillera l’émission en 2020, après sa précédente sortie le 29 février. David Byrne a été l’invité musical pour l’occasion, qui était l’avant-dernière émission en studio de l’émission avant de passer à ” À la maison »pour le reste de la saison 45. (Daniel Craig et The Weeknd ont suivi Mulaney et Byrne le 7 mars.)

Prochaine semaine! pic.twitter.com/G3eeduruU4 – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 25 octobre 2020

Mulaney a parlé de la nouvelle sur Twitter après son annonce lors de la dernière émission. “Trois choses définissent la ville de New York: SNL, les Strokes et Ed Koch”, a écrit Mulaney, faisant référence à l’ancien représentant américain et maire de New York. “Koch est mort, alors ils m’ont eu. Je suis tellement excité. La quatrième fois. Wow et wow et wow.”

Les Strokes ont également partagé les nouvelles sur leurs réseaux sociaux, bien que sans aucun commentaire. Seul Albert Hammond Jr., le guitariste du groupe, a tweeté ses réflexions sur la prochaine apparition en écrivant “Holy S— !! NYC !! Nous sommes de retour !!”

Le groupe n’a joué à SNL qu’une seule fois, jouant les chansons “Juicebox” et “You Only Live Once” de leur album de 2005 First Impressions of Earth sur un épisode de janvier 2006. Le leader du groupe, Julian Casablancas, est également apparu dans l’un des sketchs numériques les plus appréciés de la série des années 2000. Il a fait équipe avec The Lonely Island pour la chanson comique “Boombox”, qui a été créée lors d’une émission SNL. (Andy Samberg de The Lonely Island était membre de la distribution, et Akiva Schaffer et Jorma Taccone étaient écrivains à l’époque.)

Le groupe semblera probablement faire la promotion de son album 2020, The New Abnormal, sorti en avril. Les singles du projet incluent «At the Door», «Bad Decisions» et «Brooklyn Bridge to Chorus».

Saturday Night Live est diffusé chaque semaine à 23 h 30 HE sur NBC. Les épisodes complets sont disponibles pour être diffusés sur Hulu le lendemain, avec des segments individuels publiés sur YouTube après la diffusion de l’émission. Gardez un œil sur PopCulture.com pour plus de couverture de la 46e saison de SNL, y compris les faits saillants de l’épisode de Mulaney et des Strokes.