La chanteuse country Morgan Wallen devait être l’invitée musicale de l’épisode du 10 octobre de Saturday Night Live. Cependant, peu de temps après la sortie de vidéos de Wallen faisant la fête sans masque en Alabama récemment, il a depuis été retiré de la série, par Variety. Dans un communiqué, Wallen s’est excusé pour ses actions et a expliqué qu’il comprenait parfaitement la décision de SNL d’annuler sa prochaine comparution.

Mercredi, Wallen a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il expliquait que SNL l’avait récemment informé qu’il ne serait plus l’invité musical de l’épisode de samedi. Le chanteur a posté la vidéo depuis une chambre d’hôtel à New York, où il se prépare à participer à la série de croquis. Il a partagé qu’il n’avait pas été testé positif au COVID-19 mais que ses «actions de ce week-end dernier étaient assez myopes et ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves». Wallen a été critiqué après la sortie de plusieurs vidéos de TikTok qui le montraient en train de faire la fête avec des fans sans masque. Dans l’une des vidéos, qui a été publiée lundi, il a même semblé embrasser l’un de ces fans lors de cette réunion.

«Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en péril, et j’en assume la responsabilité. Je tiens à m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe de m’avoir offert ces opportunités, et je les ai laissées tomber », a déclaré Wallen. Il a continué à dire qu’il avait une croissance personnelle à faire à la lumière de cette situation. Il a ajouté: «Je pense que je me suis un peu perdu. J’ai essayé de trouver de la joie aux mauvais endroits et, je ne sais pas, cela m’a laissé moins de joie, alors je vais essayer de travailler là-dessus. Je vais prendre un peu de recul par rapport aux projecteurs pendant un petit moment et aller travailler sur moi-même. J’aurais aimé pouvoir rendre la musique country et mes fans fiers ce samedi, mais je respecte encore une fois la décision.

Wallen a déclaré que le créateur et producteur exécutif de SNL Lorne Michaels lui avait donné «beaucoup d’encouragement» à ce sujet. Michaels aurait également dit au chanteur qu’ils «trouveraient un autre moment pour inventer cela». Pour le moment, il n’y a eu aucune annonce concernant l’invité musical qui prendra la place de Wallen lors de l’épisode de samedi.