Le dernier épisode de Saturday Night Live de 2020 a débuté avec une autre manchette politique ouverte et froide de la semaine dernière. L’émission a parodié le vice-président Mike Pence (Beck Bennett) et la deuxième dame Karen Pence (Lauren Holt) se faisant vacciner contre le coronavirus vendredi matin. L’ouverture à froid a également présenté l’acteur Alex Moffat en tant que nouvel acteur jouant le président élu Joe Biden et remplaçant Jim Carrey.

“Je veux juste rassurer le peuple américain sur le fait que ce vaccin est totalement sûr et inoffensif”, a déclaré Pence. “C’est pourquoi le président Trump refuse de le prendre ou d’en parler. Au lieu de cela, il m’a envoyé pour être son …” “Bouclier humain”, a déclaré un médecin (Mickey Day). Pence a d’abord pensé que le vaccin devait lui être administré par le derrière, commençant même à défaire son pantalon. Le médecin l’a administré par le bras, ce qui était un soulagement pour Pence. Il a eu une sucette pour son bon comportement. “Une sucette? Eh bien, je suppose qu’il est 17 heures quelque part.”

À ce stade, la vice-présidente élue Kamala Harris (Maya Rudolph) est intervenue. Pence voulait savoir comment elle était entrée à la Maison Blanche. “J’ai gagné plus de votes”, a déclaré Harris. Elle l’a également giflé quand il a suggéré que les résultats des élections pourraient ne pas tenir le coup. “Trump m’a fait le faire!” Dit Pence.

Alex Moffatt est un bien meilleur Joe Biden. Bon choix. 👏👏👏 @nbcsnl #SNL #SNLChristmas – Kristin Hanna (@MrsHannaReads) 20 décembre 2020

Biden est ensuite entré, Pence faisant une remarque sur son apparence différente. “Je suis comme le colonel Sanders. Chaque fois que vous me voyez, je suis un gars différent”, a déclaré Biden. “Il y a de fortes chances que cette fois l’année prochaine, je sois Mario Lopez.” Biden a ensuite assuré aux Américains qu’il serait un leader et qu’il aurait un cabinet diversifié. «Et je veillerai à ce que Joe ne précise jamais ce qu’il entend par« diversifié »», a déclaré Harris. “C’est mon cadeau de Noël pour vous, l’Amérique.” Juste à la toute fin, Rudy Giuliani (Kate McKinnon) a sauté avec sa teinture pour cheveux qui fuyait, choquant Pence. Ben Carson (Kenan Thompson) est également venu demander quel était son travail.

Je suppose qu’Alex Moffat est le nouveau #SNL Biden. Une première sortie assez solide de sa part. – Michael Cook (@thoroughlyme) 20 décembre 2020

L’ouverture à froid de la semaine dernière était une parodie d’un segment de CNN, Wolf Blitzer (Beck Bennett) interviewant le Dr Anthony Fauci (Kate McKinnon) et le Dr Deborah Birx (Heidi Gardner) à propos de la distribution du vaccin contre le coronavirus. Fauci a déclaré que “les super seniors, quiconque paie le Red Lobster avec une carte de club de diner” serait parmi les premiers à se faire vacciner. En réalité, certaines des premières personnes à se faire vacciner étaient des travailleurs de première ligne dans les hôpitaux du pays. Certains membres du Congrès, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont également reçu le vaccin. Vendredi, Pence et Karen Pence ont été vaccinés à la télévision en direct pour renforcer la confiance du public dans le vaccin. La majorité des Américains ne recevront le vaccin que l’année prochaine.

J’aime Biden #SNL d’Alex Moffat – PJamma😷 (@mspammajamma) 20 décembre 2020

Jim Carrey a révélé sur Twitter samedi qu’il n’avait été signé que pendant six semaines et qu’il était apparu dans les six premiers épisodes de la saison. Maintenant que l’accord est terminé, il passe à autre chose. «Bien que mon mandat ne soit censé durer que 6 semaines, j’étais ravie d’être élue présidente de la SNL… le plus grand appel du devoir de la comédie», a écrit Carrey. «J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden a été le vainqueur parce que j’ai réussi ça… Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens!»

L’introduction de Mike Pence #SNL m’a fait pleurer .. Je m’ennuie de @JimCarrey Jouer a Joe Biden. 🗣💯😭😭🤣🤣😩😩 pic.twitter.com/ozQlGWWFZH – Koree4Real🗣✊🏾📸✈️ (@ superstarboss1) 20 décembre 2020

Carrey était le cinquième acteur différent à jouer Biden. Kevin Nealon l’a joué en 1991 lorsque l’émission a ridiculisé les audiences de confirmation du juge Clarence Thomas. Jason Sudeikis a joué Biden pendant l’administration du président Barack Obama. La saison dernière, Woody Harrelson a joué Biden dans deux épisodes lors des primaires présidentielles démocrates. John Mulaney a également joué Biden dans un épisode qu’il a animé la saison dernière.

