Saturday Night Live a commencé avec pas mal d’action, grâce à la reconstitution de l’émission de l’hôtel de ville de NBC avec le président Donald Trump. Pendant l’ouverture à froid, l’émission a basculé entre la présentation de la mairie de l’ancien vice-président Joe Biden sur ABC et celle de Trump, qui était animée par la présentatrice d’aujourd’hui Savannah Guthrie. À un moment donné du segment, Trump (interprété par Alec Baldwin) et Guthrie (interprété par Kate McKinnon) en sont même venus aux coups dans le style WrestleMania pour montrer à quel point les deux se sont affrontés pendant la mairie.

De nombreux Américains ont initialement critiqué NBC pour avoir programmé leur mairie le même soir et à l’heure où ABC en tenait une avec Biden. Comme l’a dit Guthrie de McKinnon lors de l’ouverture, “Si vous étiez en colère contre NBC pour avoir fait cette mairie, laissez-moi juste poser quelques questions, et je pense que vous me remercierez.” Elle a poursuivi en disant: “Je voudrais commencer par vous en déchirer un nouveau.” Comme le présentateur de nouvelles de la vie réelle, McKinnon a interrogé le Trump de Baldwin sur une foule de questions différentes, notamment ses tests COVID-19, son manque de condamnation de la suprématie blanche lors du premier débat présidentiel et son penchant pour les tweets. Au sujet du président se rendant fréquemment sur Twitter pour partager ses pensées (et retweeter les autres), elle a déclaré: “Vous n’êtes pas seulement l’oncle fou de quelqu’un.” Alors que la mairie de Biden a fini par sombrer dans quelque chose qui ressemble à une spéciale PBS, Trump a pris un virage très combatif. Les deux ont alors commencé à se battre dans le style WrestleMania, qui s’est terminé avec Guthrie de McKinnon claquant une chaise pliante sur Trump de Baldwin.

Même si NBC a reçu des critiques pour avoir programmé sa mairie avec Trump le même soir et à l’heure où ABC en tenait une avec Biden, Guthrie a réussi à gagner beaucoup d’éloges pour avoir fréquemment fait pression sur Trump pour répondre aux questions liées à son diagnostic de COVID-19 , son comportement lors du premier débat présidentiel, et son opposant politique. Bien que Trump n’ait pas nécessairement eu quelque chose de gentil à dire sur le présentateur de nouvelles après l’événement. Lors d’un arrêt de campagne en Floride vendredi, le président a parlé de la mairie, qui a eu lieu la nuit précédente, et a même déclaré qu’il avait affaire à quelqu’un (c’est-à-dire Guthrie) qui était “fou”.

“Je me suis beaucoup amusé hier soir avec ça. C’était une belle soirée”, aurait déclaré le président. “J’ai passé une bonne soirée agréable car quelqu’un était devenu complètement fou hier soir. Je comprends que ça a très bien marché hier soir, c’est comme ça que le mot est, je suppose. Une autre soirée au paradis, je l’appelle.”