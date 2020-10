Le comédien Bill Burr a accueilli SNL samedi soir, marquant sa première participation dans la longue série de croquis. Il a participé à plusieurs sketches tout au long de la soirée, dont un traitant d’un sujet brûlant. Burr a mis un postiche pour un sketch sur la brutalité policière et les farces mal chronométrées.

Le comédien a sauté sur une fausse émission sportive, The Blitz, pour discuter de la bataille de jeudi soir entre les Bears de Chicago et les Buccaneers de Tampa Bay. Il a joué un analyste nommé Gill Scott, qui avait fait un pari avec le receveur du Hall of Fame Kevin “Cash” Dozier (Kenan Thompson). Scott est entré dans l’émission pour faire des blagues sur le jeu et comment Dozier trouverait un moyen d’éviter de payer pour un dîner de steak promis. Cependant, le personnage de Thompson voulait discuter de la récente fusillade d’un homme noir par un policier.

“Je n’ai pas regardé le match après avoir entendu parler de Kareem Jenkins”, a déclaré Dozier de Thompson dans le sketch. “L’homme noir qui a été abattu par la police la nuit dernière. C’était une terrible tragédie.” La co-animatrice Michelle Compton (Ego Nwodim) a exprimé des sentiments similaires et a déclaré que le football et le sport n’étaient pas importants en raison de la violence raciale.

Lorsque Dozier a fait la déclaration sur le fait de sauter le match, Scott a paniqué et a dû faire quelques changements en ondes. Il a enlevé le chapeau d’ours flou qu’il portait pour narguer son co-animateur et a déclaré qu’il faisait des allers-retours entre le match de football et la couverture médiatique de la fusillade.

La maladresse ne s’est pas arrêtée avec le chapeau, cependant, étant donné que Scott avait prévu une farce élaborée après le match. Il se fit livrer un steak au bureau, accompagné de poivre fraîchement concassé. Il a également demandé à un serveur – qui portait une casquette Bears – d’apporter un biberon géant à Dozier.

Avec les manifestations en cours contre la violence raciale, des émissions sportives telles que First Take, First Things First et Skip and Shannon: Undisputed ont partagé le temps entre les discussions sur l’action sur le terrain ou sur le terrain et les manifestations dans les rues. Les conversations ont conduit à des disputes sur les réseaux sociaux et à des moments tendus sur les décors des émissions respectives. SNL a tenté de montrer cette maladresse avec le sketch samedi soir.

Le sketch de Burr était de nature plus ridicule étant donné qu’il a constamment taquiné le personnage de Thompson sur le fait qu’il essayait d’éviter de payer pour le dîner de steak après leur pari. Cependant, le fait est qu’il n’y a pas de moyen simple d’aborder des sujets sérieux tout en parlant simultanément d’une bataille entre Tom Brady et Nick Foles.