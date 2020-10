Saturday Night Live a servi une autre esquisse de débat ce week-end, cette fois parodiant le deuxième et dernier débat entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Malgré quelques critiques négatives récentes des téléspectateurs, Jim Carrey était de retour en tant que Biden, avec Alec Baldwin jouant Trump. L’ouverture à froid a également présenté une apparition de l’ancienne membre de la distribution Maya Rudolph en tant que journaliste de NBC News Kristen Welker, au lieu de son rôle habituel de colistière de Biden, la sénatrice Kamala Harris.

Au cours de l’esquisse, les écrivains ont évoqué de nombreux commentaires du débat, en particulier le commentaire de Trump selon lequel le pays «tournait un coin» sur le coronavirus malgré un nombre croissant de cas et de décès. “Nous nous débrouillons formidables”, a déclaré Trump de Baldwin. “On tourne le coin. En fait, on contourne tellement de virages, on a fait le tour du pâté de maisons et on est de retour là où on avait commencé en mars!” Carrey’s Biden a déclaré que le pays était dans une «troisième vague» et d’où il vient, si une fille vous a donné une troisième vague, «vous étiez pratiquement marié».

À un moment donné, Biden est devenu tellement en colère, il était “Easwood’ing” et le thème de The Good, The Bad et The Ugly a joué. Biden a ensuite noté combien de lignes d’attaque Trump avait eues. Trump a ensuite déclaré qu’il ne pouvait montrer son plan à personne car il était “sous contrôle”, tout comme ses déclarations de revenus. À un moment donné, Biden a dit «Mularkey», qui était sur la carte de bingo de Welker Biden. Il y avait aussi une référence au moment controversé de Rudy Giuliani dans la suite de Borat, avec Kate McKinnon jouant le rôle.

L’épisode de la semaine dernière a débuté par une parodie des mairies de duel de Biden et Trump ce mois-ci après l’annulation du deuxième débat initial. Dans la version SNL des événements, les mairies sont devenues de plus en plus chaotiques au fur et à mesure, Trump ayant une bagarre à la Wrestlemania avec Savannah Guthrie (joué par Kate McKinnon). Dans le même temps, Biden s’est transformé en une émission PBS apaisante comme le quartier de M. Rogers. En fin de compte, Trump a déclaré que l’élection se résumerait à une question centrale pour les électeurs: “Êtes-vous mieux maintenant qu’il y a quatre ans?” Une carte américaine animée a crié “Non” en réponse.

C’était le quatrième week-end consécutif avec un nouvel épisode SNL et la chanteuse Adele en tant qu’animatrice et la musicienne R&B HER en tant qu’interprète musical. Le créateur de SNL, Lorne Michaels, avait déjà prévu cinq épisodes consécutifs, mais NBC a annoncé jeudi qu’il y aurait un sixième nouvel épisode sans précédent diffusé le samedi 7 novembre. Cela signifie que l’émission n’aura pas à attendre une semaine supplémentaire pour répondre à la présidentielle. élection. L’histoire de 46 ans de l’émission n’a jamais diffusé autant de nouveaux épisodes sans prendre un week-end. NBC n’a pas annoncé les nouveaux invités pour les prochains épisodes.

Même avant l’annonce du sixième spectacle consécutif, Michaels n’était pas sûr que l’équipage puisse le faire. “Nous ne savons pas que nous allons pouvoir y parvenir”, a déclaré Michaels au New York Times avant le début de la saison. “Nous allons être aussi surpris que tout le monde quand cela continuera.”