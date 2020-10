La saison 46 de Saturday Night Live débute ce week-end, et les créateurs de l’émission “se démènent” pour incorporer des informations sur le diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Trump a été diagnostiqué avec le coronavirus aux petites heures du vendredi matin, laissant la série humoristique à peu près 36 heures pour travailler les informations. TMZ a rapporté que le studio était une maison de fous avec l’effort.

Saturday Night Live est en pause depuis mai et s’est terminé la saison dernière avec quelques épisodes réalisés par chat vidéo en raison de la pandémie de coronavirus. Ce week-end, ils ont l’autorisation de retourner au Studio 8H avec certaines mesures de sécurité en place, mais les scénaristes, les acteurs et l’équipe se précipiteraient pour trouver un angle sur les dernières nouvelles. L’émission ne peut pas simplement ignorer le fait que le président a été diagnostiqué avec le coronavirus, d’autant plus qu’Alec Baldwin était déjà prêt à jouer Trump dans un croquis. L’animateur de cette semaine, Chris Rock, serait à l’avant-garde de ces efforts.

Le diagnostic de Trump pourrait apparemment trouver son chemin dans le monologue d’ouverture de Rock, dans le froid ouvert ou dans d’autres créneaux de la série. Cependant, les producteurs et les écrivains réfléchissent sérieusement à la meilleure façon d’aborder le sujet, ont déclaré des sources à TMZ. L’émission est soucieuse de faire sensation sur un sujet sérieux – d’autant plus que les Américains pleurent plus de 200000 personnes décédées du COVID-19.

Des sources ont déclaré que le sujet de la santé de Trump sera certainement abordé lors du “Weekend Update”, à tout le moins et que des changements dans d’autres croquis sont peu probables. L’émission contenait déjà beaucoup de blagues politiques dans la chambre, notamment en ce qui concerne l’élection présidentielle de 2020, la campagne jusqu’à présent et le débat de la semaine dernière.

SNL a dû pivoter rapidement pour répondre à de nombreuses actualités dans le passé. Une occasion tristement célèbre a eu lieu en septembre 2001 lorsque le maire de New York de l’époque, Rudy Giuliani, est apparu dans l’émission pour exhorter les New-Yorkais et les Américains du monde entier à persévérer dans l’attaque impensable du 11 septembre. À l’époque, l’émission s’appuyait fortement sur l’impression de Will Ferrell du président George W. Bush pour la parodie et les commentaires politiques. Dans le même temps, les écrivains étaient conscients des sensibilités à travers le pays, comme ils le seront ce week-end.

La première de la saison SNL de ce week-end mettra également en vedette l’invitée musicale Megan Thee Stallion et la star invitée Jim Carrey à son premier tour en tant qu’ancien vice-président Joe Biden. Le nouvel épisode débute à 23 h 30 HE sur NBC.