Samedi soir, le comédien Dave Chappelle a animé le premier épisode post-électoral de SNL. Il y avait plusieurs questions avant l’épisode, dont beaucoup tournaient autour de la façon dont la série de croquis gérerait la victoire annoncée du président élu Joe Biden. Les interprètes et les écrivains se sont adressés à l’élection et ont même utilisé des images de la poursuite policière d’OJ Simpson pour se moquer du président Donald Trump.

Le sketch, «DC Morning», présentait Chappelle et Ego Nwodim comme présentateurs de nouvelles. Ils ont discuté de l’élection et des médias projetant que Biden gagne. Cependant, le croquis a pris un tournant lorsque SNL a utilisé les images infâmes de Simpson menant la police dans une poursuite. Au lieu de Simpson, la description indiquait Trump comme l’un des occupants du Bronco.

“Rappelons-nous, une fois le mandat de Trump terminé, il est soudainement un simple citoyen sans immunité”, a déclaré Chappelle. “Il devra faire face à une enquête de fraude fiscale du district sud de New York, ainsi qu’à un procès en diffamation d’une femme qui prétend l’avoir agressée.” À ce moment, les dernières nouvelles d’une poursuite policière ont interrompu la diffusion.

Chappelle a continué à raconter la poursuite lente, en disant qu’il y avait plus d’une douzaine de voitures de police pourchassant le Bronco. Il a également déclaré que Donald Trump Jr. conduisait le véhicule pendant que Trump se cachait sur la banquette arrière. Les blagues se sont poursuivies avec un faux appel au 911 de Trump Jr., dans lequel il a menacé la nation d’une campagne 2024.

“C’est Don Jr., j’ai le président dans la voiture”, disait la fausse version dans le croquis. “Ce n’est pas à propos de moi, d’accord! Pour le moment, tout va bien, mais tu dois dire à la police de simplement reculer. Dites-leur de se retirer ou papa lance officiellement la campagne pour 2024. Mon père a le tweet d’annonce prêt à Allez. Il n’a qu’à appuyer sur un bouton. “

La dernière blague faisait référence à des nouvelles qui ont fait surface à la suite de la victoire annoncée de Biden. L’ancien chef de cabinet par intérim de Trump, Mick Mulvaney, a déclaré qu’il “s’attendait pleinement” à ce que le président se présente à nouveau en 2024. Si tel était le cas, il tenterait de devenir le deuxième homme à habiter le bureau ovale en termes non consécutifs.

“Je m’attendrais absolument à ce que le président reste impliqué dans la politique et le mettrait absolument sur la liste restreinte des personnes susceptibles de se présenter en 2024”, a déclaré Mulvaney lors d’un webinaire organisé par un groupe de réflexion de Dublin. L’ancien chef de cabinet a également déclaré qu’il serait «fou» de laisser entendre que le président tente de faire un coup d’État pour rester à son poste. Mulvaney a poursuivi: “Cela ne devrait surprendre personne qu’il y ait des avocats et qu’il y ait des poursuites et ce n’est pas un aveu tacite de perte, pas plus que ce n’est une déclaration de victoire.”