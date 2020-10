Les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat lors de la finale de la NBA et ont remporté le 17e championnat de l’histoire de la franchise. Snoop Dogg, un grand fan de l’équipe, a célébré en se faisant tatouer. Il a immortalisé la victoire tout en rendant simultanément hommage à feu Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier.

Dogg a publié une vidéo sur Instagram qui montrait la nouvelle encre. Le design massif recouvrait son avant-bras et comportait les initiales de Bryant sur son poignet, le trophée du championnat Larry O’Brien, le logo de l’équipe des Lakers et les portes du paradis. Dogg a ensuite livré un message de remerciement avant de saisir sa veste de l’équipe des Lakers. La vidéo complète – qui présente le langage NSFW – est disponible ci-dessous.

“Laker Nation. Merci à tous les Lakers”, a déclaré Dogg dans sa vidéo. “Et merci [tattoo artist] Mister Cartoon d’une manière vraiment maternelle. Nous les Occidentaux et nous les meilleurs. »Dogg a également tagué plusieurs membres de l’équipe dans son message, dont LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo, Kyle Kuzma et Dwight Howard.

Dogg soutient depuis longtemps la franchise du sud de la Californie et a publié plusieurs hommages aux Lakers sur les réseaux sociaux avant et après le match décisif du sixième match avec le Heat. Un de ces exemples le montrait assis sur le côté du terrain vêtu d’un survêtement des Lakers qui présentait le numéro 8 de Bryant. Il a également posté une vidéo le montrant dansant au Staples Center avec un verre à la main, écrivant «GM! TOUJOURS BOIRE ET DANSE!

Le rappeur prolifique célèbre toujours la victoire au championnat dimanche soir, mais son nouveau tatouage montre qu’il n’oublie pas l’emblématique Bryant. Dogg a longtemps rendu hommage au n ° 24 depuis sa mort, au point qu’il s’est associé à d’autres célébrités. Il était l’un des nombreux à signer une pétition demandant à la NBA de changer le logo en Bryant à la suite du tragique accident d’hélicoptère.

La pétition a fait surface sur Change.org peu de temps après la mort de Bryant, appelant à ce que le logo passe de la silhouette de Jerry West à la star des Lakers. Plus de 1,7 million de personnes étaient d’accord avec l’idée et ont rapidement ajouté leurs signatures. Dogg, Justin Bieber, Usher et Meek Mill ont tous montré leur soutien avec des publications sur Instagram. “Nouveau logo. [NBA] Faisons ce qui est juste », a écrit Snoop Dogg sur Instagram, partageant l’art conceptuel d’un possible nouveau logo, créé par le designer Tyson Beck.

La NBA n’a pas changé le logo immédiatement après la mort de Bryant, devant plutôt faire face à un problème différent. COVID-19 a forcé la ligue à suspendre toutes les opérations pendant des mois et à trouver un moyen sûr de tenir le reste de la saison et les séries éliminatoires. La ligue est finalement revenue avec la bulle d’Orlando, ouvrant la voie aux Lakers pour remporter le championnat.