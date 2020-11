YouTube Jake Paul et l’ex-star de la NBA Nate Robinson sont entrés sur le ring de boxe samedi soir lors d’un événement à la carte mis en vedette par Mike Tyson contre Roy Jones Jr.Le combat n’a duré que jusqu’au deuxième tour avant que Paul ne remporte une victoire par élimination directe avec un coup de poing vicieux. Certains téléspectateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la durée du combat, ainsi que de la qualité, mais la majorité s’est déclarée enthousiasmée par le commentaire. Plus précisément, ils ont fait l’éloge du rappeur de longue date Snoop Dogg.

Le responsable de “Gin and Juice” a rejoint l’équipe de commentateurs samedi soir pour pimenter l’action. Il a appelé le combat Paul-Robinson, ainsi que l’événement principal, faisant des commentaires sur les oncles qui se battaient lors de barbecues et chantaient des cantiques. Il y a eu quelques critiques qui ont dit qu’il n’a “rien ajouté” au PPV, mais la majorité a dit que Dogg était la meilleure partie de la nuit. Ils ont proclamé que sa performance musicale était fantastique et que son commentaire était encore meilleur.

Pétition pour remplacer Michael Cole sur commentaire avec Snoop Dogg. – Mark (@WrestlingJebus) 29 novembre 2020

Imaginez dire à quelqu’un l’année dernière, que Mike Tyson allait combattre Roy Jones JR. Tous les deux dans la cinquantaine. Snoop Dogg serait sur le commentaire… .oh et aussi Jake Paul et Nate Robinson se battent aussi sur la carte. Sérieusement… cette année a été dingue. – Max Gonzalez (@GassyMexican) 29 novembre 2020

Commentaire de Snoop Dogg lors de Nate Robinson vs Jake Paul 😂🤣 pic.twitter.com/zea40TK2oO – 🇿🇦Linx’o Zulu🇿🇦 (@LinxoZulu) 29 novembre 2020

LE VRAI GAGNANT DE LA SOIRÉE ÉTAIT SNOOP QUI DEVRAIT OBTENIR UN BONUS KINDA. CET HOMME A FAIT UN MEDLEY (CERTAINS) DE SES PLUS GRANDS HITS, A FAIT DES COMMENTAIRES MIEUX QUE LES COMMENTATEURS TOUT EN FUMANT CE PACK NATE. 💯💯💯💯💯 – THE KID MERO 🇩🇴 (@THEKIDMERO) 29 novembre 2020

