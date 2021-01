Snoop Dogg a répondu ouvertement aux insultes récentes d’Eminem pour la première fois cette semaine. Eminem a appelé Snoop Dogg sur “Zeus”, une chanson de son nouvel album Music to be Murder By – Side B. Cependant, dans un commentaire sur Instagram, Snoop Dogg a qualifié le “diss” de “soft a- s-“.

Snoop Dogg a laissé son commentaire sur un message publié par un compte de fan d’Eminem appelé “Eminem Fact”. L’utilisateur a demandé à d’autres fans de se demander si Snoop avait été “irrespectueux” envers Eminem lors d’entretiens récents. Le compte Instagram officiel et vérifié de Snoop Dogg a apparemment laissé un commentaire en réponse en disant: «Je vous en prie, je ne réponds pas à ce doux…», avec trois émojis qui pleurent. Cette réponse a choqué les fans des deux rappeurs, surtout compte tenu du ton auparavant réservé du commentaire des deux côtés. Beaucoup se sont demandé si d’autres pistes dissemblables pourraient être en route des deux côtés.

Il n’est pas tout à fait clair si ce commentaire était réel, mais si c’est le cas, il a maintenant été supprimé ou enterré dans d’autres commentaires sur le message d’origine. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que les fans sont intrigués par l’échange entre ces deux légendes du rap, qui remonte à plusieurs mois maintenant.

Snoop Dogg a toujours été amical avec Eminem, mais il a critiqué la place louée du rappeur dans la musique rap lors d’une interview en juillet 2020 avec The Breakfast Club. Snoop a déclaré: “Eminem – The Great White Hope. Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap. Gardons ça [one thousand]. Aucun. [Dr. Dre] a probablement mis Eminem dans la position où il pourrait être considéré comme l’un des dix meilleurs rappeurs de tous les temps. Je ne pense pas, mais le jeu donne l’impression qu’il est “ les dix meilleurs paroliers ” et tout [that] vient avec, mais c’est juste parce qu’il est avec le Dr Dre. “

Eminem a consacré plusieurs lignes dans “Zeus à répondre à Snoop. Il a frappé:” En ce qui concerne l’écrasement du bœuf, j’ai l’habitude que les gens me frappent / mais, juste pas dans mon camp / et diplomate comme j’essaie d’être / dernier ce dont j’ai besoin, c’est que Snoop me traîne / Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi / non, pas vraiment, j’avais ‘chien’ à l’envers … “

De nombreux fans ont supposé que Snoop Dogg répondait à cette chanson quelques jours après sa sortie, lorsqu’il a publié quelques publications cryptiques sur Instagram. Ils lisent: “Les gens qui ne peuvent pas communiquer pensent que tout est un argument” et “À l’époque, si quelqu’un vous détestait, cela signifiait que vous avez fait quelque chose de FAUX maintenant un jour, cela signifie que vous avez fait quelque chose de BIEN !!”

Bien sûr, les fans savent prendre chaque conflit perçu entre Eminem et les autres rappeurs avec un grain de sel. Eminem s’est fait un nom dans la culture du «battle rap» des années 90, et il gravite souvent vers les concours lyriques et les insultes pour susciter l’intérêt pour ses nouvelles versions. Music to be Murder By – Side B, et même la chanson “Zeus” comprend de nombreuses autres allusions en colère à d’autres musiciens.