Snoop Dogg a admis qu’il n’était pas fan de “WAP” de Cardi B et Megan Thee Stallion, dans une nouvelle interview avec Julissa Bermudez. L’animateur de Central Ave a demandé à Snoop ce qu’il pensait de la chanson dans une interview de chat vidéo publiée jeudi, et il a dit qu’elle était “trop ​​torride” à son goût. De nombreux commentateurs ont ri de cette réponse du rappeur Doggystyle.

“Oh mon Dieu. Ralentissez. Comme, ralentissez et ayons un peu d’imagination”, a déclaré Snoop Dogg à propos de la chanson préférée des fans. «Prenons un peu, vous savez, de la vie privée, une certaine intimité où il veut savoir plutôt que vous le lui dites. Pour moi, c’est comme, c’est trop à la mode quand ça en secret, ça devrait être une femme … c’est comme toi la fierté et la possession. C’est votre joyau du Nil. C’est ce à quoi vous devriez vous accrocher. Cela devrait être une possession dont personne ne pourra avoir connaissance avant d’en avoir connaissance. “

Dans sa discussion avec Bermudez, Snoop a semblé se rendre compte que cette opinion était en contradiction avec son héritage. Il a admis qu’il se serait probablement senti différemment au début de sa carrière, en plaisantant qu’il aurait même pu être un partisan enthousiaste de la chanson s’il était plus jeune.

«Maintenant, quand j’avais 21 ans, 22 ans, j’étais peut-être avec le mouvement», a-t-il déclaré. “J’aurais probablement été sur le remix. Mais en tant qu’homme plus âgé, j’adore ça, qu’ils s’expriment et font leur truc. Je ne veux juste pas que ce soit à la mode là où les jeunes filles s’expriment comme ça sans même savoir que c’est un bijou auquel ils s’accrochent jusqu’à ce que la bonne personne vienne. “

Sorti en août, “WAP” a été une bande-son durable de 2020, et est resté controversé tout le temps. Le titre lui-même est un acronyme pour une description colorée des organes génitaux, et les paroles laissent peu à l’imagination avec des narrations sexuelles audacieuses et choquantes.

Pitchfork, Rolling Stone et NPR ont tous nommé “WAP” la meilleure chanson de 2020, et les critiques l’ont félicitée pour avoir repoussé les limites des représentations médiatiques de la sexualité féminine. C’était également un succès commercial, faisant ses débuts au numéro un du classement Billboard Hot 100. Il avait les paroles les plus recherchées sur Google pour l’année, a annoncé la société, et le clip a battu le record du plus grand début de 24 heures d’une collaboration entièrement féminine sur YouTube.

Naturellement, “WAP” a reçu des critiques persistantes, généralement de la part d’experts ou d’individus conservateurs. Cependant, même cela est devenu un point de fierté pour les fans de la chanson, qui ont fait un meme de Ben Shapiro en lisant les paroles dans l’une de ses vidéos. Une aversion pour “WAP” est peut-être l’une des rares choses que Shapiro a maintenant en commun avec Snoop Dogg.