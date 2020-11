Exclusif

– Cela a été confirmé – des sources nous disent que Snoop DOGG est officiellement prêt à se produire au combat Tyson / Jones Jr., ce qui sera une aide énorme après que Weezy soit sorti si soudainement. Parlez du drame de la onzième heure, hein?!?

– Lil Wayne s’est prononcé sur son absence du combat Tyson / Jones Jr. – mais n’a pas expliqué exactement ce qui l’a poussé à se mettre en liberté sous caution autre que de dire que c’était inévitable.

Il écrit: “En raison de circonstances imprévisibles, je ne jouerai pas ce soir au combat Tyson / Jones. J’espère que l’événement sera toujours un succès et beaucoup d’amour pour Triller. J’adore”

Lil Wayne ne se produira PAS au Mike Tyson contre. Roy Jones Jr. se battre après tout – même s’il a signé un contrat disant qu’il le ferait … TMZ a appris.

Des sources nous disent … les organisateurs du méga événement de ce week-end avaient réservé un vol pour Weezy afin qu’il puisse monter sur scène samedi avant le combat qui se déroulera au Staples Center de Los Angeles dans quelques heures. On nous dit que LW n’est tout simplement jamais monté dans l’avion.

On dirait que c’était une annulation de dernière minute – nous travaillons pour obtenir plus d’informations sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit, mais dans tous les cas … c’est une non-présentation pour Wayne, et nos sources disent que les gens de Triller travaillent à l’ajout un autre grand nom de la gamme.

Jusqu’ici, rappeur SAINt JHN est intervenu et a signé pour se produire au combat. On nous dit qu’il y a une vraie possibilité Snoop Dogg pourrait aussi monter sur le micro. C’est un investisseur chez Triller, il est donc possible qu’il le fasse.

Même avec Weezy sorti, il y a une gamme de divertissement stellaire – avec des performances de stars comme Ne-Yo, Wiz Khalifa, français Montana et YG.

De plus, LES COMBATS! Mike Tyson et Roy Jones Jr.ont tous deux dit qu’ils tir pour KO – et ils avaient l’air dans une forme incroyable lors de la pesée de vendredi.

De plus, les fonctionnalités undercard Jake Paul vs ex-star de la NBA Nate Robinson – et ces mecs se détestent. Ça devrait être un bon morceau.

Quant à Wayne, il est étrange qu’il ne donne pas suite si ce n’était pas une urgence – le mec branchait littéralement son implication dans le combat vendredi soir (sur les talons de lui laissant tomber sa mixtape “ No Ceilings 3 ” , en fanfare).

J’ai hâte de faire partie de l’histoire demain soir !!! Commandez maintenant pour me voir en direct sur Pay-Per-View à partir de

à 21 h HE 🤙🏾 #TysonJones @Triller @MikeTyson @Royjonesjrofficial @NateRobinson @JakePaul pic.twitter.com/HHVSoAzvgG – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 27 novembre 2020 @LilTunechi

Nous avons également contacté le camp de Wayne pour obtenir une explication et pour nous assurer que tout va bien … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

