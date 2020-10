Snoop Dogg rend hommage à Kobe et aux Lakers avec un nouveau tatouage | Réforme

Le célèbre rappeur et producteur américain Snoop Dogg a montré sa grande passion pour l’équipe des Lakers et s’est fait tatouer en l’honneur du 17e titre de l’équipe, il a également profité de l’occasion pour rendre hommage au défunt joueur Kobe Bryant.

Snoop Dogg a montré à plusieurs reprises qu’il était l’un des plus grands fans de la NBA alors il a décidé de le porter dans sa peau avec un tatouage.

L’interprète de “Young, Wild & Free” a décidé de lui montrer son admiration en se tatouant en l’honneur de son équipe préférée des Los Angeles Lakers.

C’est après la victoire des Lakers, qui ont réussi à consacrer leur 17e titre le week-end dernier que Snoop Dogg Il a tenu sa promesse et a procédé à tatouer un gros morceau sur son avant-bras droit et a également profité de l’occasion pour rendre hommage à l’une des plus grandes légendes, Kobe Bryant.

À travers une vidéo partagée sur le compte officiel de Snoop Dogg, il a partagé le résultat de son tatouage, qui se compose de trois parties principales: les initiales de Kobe Bryant en bas, suivi du trophée du championnat Larry O’Brien et aussi du logo des Lakers.

Tout pour les Lakers, tout pour les Lakers, tout pour les Lakers… Fuck the Clippers. C’est de la merde de championnat, quelque chose que les Clippers ne savent pas! Parrain, c’est le seul homme qui fait mes tatouages, le seul M. Cartoon. Nous, l’Occident, sommes les meilleurs … Va te faire foutre! », A déclaré Snoop Dogg.

Ce n’est pas la première fois que le rappeur montre sa passion et son affection pour les Lakers, notamment pour le joueur Kobe Bryant, puisqu’après sa mort en janvier dernier, Snoop Dogg Il faisait partie des célébrités qui se sont réunies pour lui rendre hommage et était également présent au Mémorial qu’ils tenaient pour lui.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le rappeur n’a pas hésité à défendre le nom de Kobe lorsqu’un journaliste a revécu le viol présumé commis en 2003 par l’ancien joueur à travers une émission de télévision CBS.

Il y a trois jours, il a partagé la vidéo du travail incroyable qu’ils ont fait et jusqu’à présent, elle compte près de deux millions de vues et d’innombrables commentaires de ses followers toujours attentifs à ses publications bizarres sur les réseaux sociaux.

C’est dur “,” Super moments mon G “,” Wow! C’est incroyable! “,” Mes parents ont gardé sa peau toutes ces années pour ça “,” C’est vrai! Mon bébé est descendu! »Ont été certains des commentaires.

Calvin Cordozar Broadus Jr. mieux connu sous le nom de Snoop Dogg ou Lion Snoop est l’un des artistes hip-hop les plus connus de West Coast rap ainsi que l’un des amis les plus notables du producteur Dr. Dre.

Quelque chose que très peu de gens savent, c’est qu’il était membre du groupe Ms quand il étudiait au lycée.

Sa carrière musicale a commencé en 1992 après sa sortie, quand il a été découvert par le Dr Dre, avec qui il a collaboré sur des chansons de son premier album solo “The Chronic”, et sur la chanson titre de la bande originale du Clip vidéo “Deep Cover”.

Il est à noter qu’à la WWE, Snoop Dogg Il a eu plusieurs rencontres amicales avec des superstars de la WWE telles que John Cena, Hulk Hogan, Teddy Long, Mick Foley, Triple H, Shawn Michaels, The Bella Twins, etc., plus le lutteur Sasha Banks est son cousin.

Il ne fait aucun doute que cette grande célébrité est un cas de gentillesse, car bien qu’il semble être un mauvais garçon, il a montré qu’il avait un grand cœur.

